Интерпол за одну операцию арестовал 975 хакеров и отобрал у них $130 млн

Офицеры Интерпола в рамках международной операции задержали почти 1000 подозреваемых и конфисковали или заблокировали около $130 млн долларов в твердых деньгах и криптовалюте, заодно вернув украденное пострадавшим организациям.

Романтические и финансовые мошенничества

В ходе длительной операции Интерпол конфисковал или заблокировал около $130 млн, принадлежавших киберпреступникам. Перехвачены были средства как в обычных деньгах, так и в криптовалюте.

Операция HAECHIIII длилась с конца июня по конец ноября 2022 г. В ходе нее были арестованы 975 лиц, подозреваемых в совершении киберпреступлений. Следователям удалось раскрыть в общей сложности 1600 дел.

В публикации Интерпола указывается, что были заблокированы более 2800 банковских и криптосчетов, связанных с хранением и отмыванием средств, полученных преступным путем.

Арестованные злоумышленники пробавлялись в основном голосовым фишингом, мошенническими схемами на сайтах знакомств, инвестиционным мошенничеством, а также отмыванием денег от подпольных казино.

Интерпол изъял у киберпреступников $130 млн в рамках большой операции

В ходе операции Интерпол обозначил 16 новых тенденций, характерных для киберкриминала. В их числе новые вариации мошенничества на сайтах знакомств и инвестиционных площадках, а также использование зашифрованных мессенджеров для общения между мошенниками и их жертвами в рамках инвестиционных схем.

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Особенно выделяются два события. Первое — арест в Греции и Италии двух граждан Кореи, которые увели в общей сложности $29,1 млн у 2000 жертв, живущих в Южной Корее.

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Кроме того, были арестованы члены индийской группировки, которая выдавала себя за офицеров Интерпола и обманом выманила у разных жертв криптовалют на сумму $159 тыс.

В сообщении Интерпола указывается, что новый механизм борьбы с отмыванием денег, реализация которого началась в январе 2022 г., протокол ARRP демонстрирует высокую эффективность. В рамках операции HAECHI III ирландская компания, подвергшаяся атаке со стороны BEC-мошенников (BEC — компрометация деловой почты), и потерявшая на этом $1,25 млн, смогла вернуть все средства. С помощью ARRP их удалось отследить, заблокировать и перевести обратно законному владельцу.

В целом с начала 2022 г.с помощью ARRP удалось возместить ущерб на общую сумму $120 млн.

«Озвученные Интерполом цифры впечатляют, однако, например, в 2021г. только шифровальщики обошлись мировой экономике, по некоторым данным, в $18 млрд, и это без учета мошеннических схем и других преступных методов, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Усилия по борьбе с киберкриминалом можно только приветствовать, но, вероятно, для того, чтобы они на что-то всерьез повлияли, такого масштаба операции надо проводить круглогодично».