Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД

Schneider Electric построила один из самых передовых ЦОДов в ОАЭ на территории нового кампуса Бирмингемского университета в Дубае. Высокопроизводительная и энергоэффективная инфраструктура отражает инициативы университета в области экологии и устойчивого развития.

Новый ЦОД, обеспечивающий экономию электроэнергии до 15% при пиковых нагрузках, построен на технологической базе Schneider Electric совместно с системным интегратором – компанией CDW. Дата-центр отличается высокой энергоэффективностью и располагает такими функциями как система удаленного управления и проведения сравнительного анализа собственной производительности на основе данных, полученных от других ЦОДов по всему миру. Центр обработки данных позволит также оперативно обмениваться информацией с кампусом Бирмингемского университета в Великобритании.

Новая инфраструктура Бирмингемского университета в Дубае была разработана по проекту «умного кампуса», что подразумевает применение технологий, обеспечивающих современный уровень преподавания и обучения по различным образовательным программам. Студенты и преподаватели смогут воспользоваться технологией Wi-Fi 6 – беспроводной сетью нового поколения, гарантирующей непрерывность процесса обучения и исследований для студентов и преподавателей как на территории кампуса в ОАЭ, так и в Великобритании.

Технологии Schneider Electric реализуют как аппаратное, так и программное обеспечение и включают в себя блоки распределения питания серии Easy Rack PDU Metered для удаленного мониторинга потребления электроэнергии подключенной нагрузки в режиме реального времени. Источники бесперебойного питания обеспечивают резервное питание в случае внезапного отключения электричества, а стойки и аксессуары серии Easy Rack упрощают внедрение и обслуживание ЦОДа.

Платформа EcoStruxure IT компании Schneider Electric предоставляет набор инструментов для оптимизации работы ЦОДа: владелец может увеличивать утилизацию ресурсов и равномерность нагрузки, контролировать и снижать расход электроэнергии, устранять риски, связанные с «узкими местами» и недостаточным резервированием. Решение EcoStruxure IT позволяет достигать максимальной производительности и эффективности объекта за счёт учёта всех основных ресурсов и активов, ведения изменений и формирования наглядной аналитики, доступной всем членам команды.

Ректор Бирмингемского университета в Дубае, профессор Дэвид Сэдлер отметил: «Наше новое здание и ЦОД были созданы как «умный кампус» с применением передовых технологий для долговременной непрерывности и эффективной эксплуатации активов, и обеспечивающий современный уровень преподавания и обучения по различным образовательным программам. Мы стремимся создать в Дубайском кампусе развитую учебную среду, которая удовлетворит запросы как студентов, так и сотрудников университета.Обеспечивая высокий уровень образования, подобного которому нет нигде в ОАЭ, мы стремились создать ЦОД, который бы соответствовал требованиям времени и приблизил нас к цели создать высокотехнологичный и энергоэффективный кампус. Производительность, эффективность и экологичность данного центра создадут основу, на которой мы будем разрабатывать собственные ИТ-системы. Благодаря усилиям компаний Schneider Electric и CDW, наши сотрудники, студенты и преподаватели смогут пользоваться современной технологической платформой, которая улучшит условия их работы и пребывания в кампусе».