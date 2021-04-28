Schneider Electric представила персонального цифрового помощника для проектировщиков

Schneider Electric представила персональный цифровой ассистент для инженеров-проектировщиков. Новый инструмент под названием Laura призван помочь современным специалистам справляться с ежедневными профессиональными вызовами.

События 2020 г. стали драйвером цифровой трансформации, и многие компании, включая проектные организации, планируют частично сохранить формат удаленной работы. В связи с этим у инженеров-проектировщиков возрастает потребность доступа к актуальной технической информации в режиме 24/7 из любой точки мира. Задача персонального облачного ассистента Laura – облегчить повседневную работу проектировщиков в условиях удаленной работы.

Функциональность Laura включает в себя ответы на часто задаваемые вопросы, например, о доступном программном обеспечении и работе с BIM, подбор оборудования по заданным параметрам и поиск готовых схемных решений для применения в проектах. Последняя функция поддерживается за счет интеграции помощника в базу знаний Smartека от Schneider Electric. Кроме того, Laura будет встроена в образовательную платформу Life-Long Learning и сможет давать пользователям рекомендации по курсам на актуальные для них темы.

Schneider Electric продолжает обучение своего цифрового помощника и будет постепенно расширять его функционал. Так, в 2022 г. компания планирует запустить мобильное приложение со встроенным голосовым ассистентом, чтобы возможностями Laura можно было пользоваться еще удобнее. Ожидается, что инструмент станет настоящим собеседником: с Laura можно будет поговорить о погоде или узнать ее мнение о будущем проектирования.