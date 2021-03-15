Спецпроекты

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Бизнес Интеграция Внедрения Инфраструктура Системное ПО

Компания Schneider Electric объявила о проведении в столице Innovation Summit Moscow 2021. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2021 г. в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. 

Schneider Electric проведет Innovation Summit Moscow 2021

Компания Schneider Electric, один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявила о датах проведения Innovation Summit Moscow 2021. Мероприятие пройдет в столице с 27 по 29 апреля 2021 г., местом выбран центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» в Москве. Главная тема предстоящего события — «Цифровое и устойчивое будущее сегодня». Ожидается, что Innovation Summit Moscow 2021 соберет мировых и российских экспертов на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях, а также на специальной онлайн-платформе.

rsa26593.jpg
Предыдущий Innovation Summit Moscow прошел в 2019 г.

Эксперты международного уровня обсудят целый ряд актуальных вопросов, в числе которых цифровая трансформация, инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса в условиях турбулентности, цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа.

Цифровая трансформация

Цифровой переход — одно из ключевых направлений деятельности Schneider Electric. Цифровизация многих процессов обеспечивает непрерывность бизнеса и делает компании более гибкими и устойчивыми перед лицом любых экономических и природных катаклизмов. Цифровые решения и инновации способны предвосхищать будущие события, помогают приспособиться к меняющимся условиям, а также могут оказать положительное влияние на состояние окружающей среды в общемировом масштабе. Существующие технологии и новинки в этой области будут продемонстрированы на стендах Innovation Summit, а также представлены экспертами компании в ходе тематических сессий.

Инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса

Schneider Electric предоставляет самые современные инструменты для создания устойчивой и эффективной бизнес-модели даже в период турбулентности и быстрых изменений.

Эффективность и экономическая рентабельность современного бизнеса немыслима без внедрения цифровых и экологически безопасных решений и технологий. В Schneider Electric видят будущее подключенным, более электрическим, устойчивым и углеродно-нейтральным. Основываясь на этом, компания разрабатывает решения, способные помочь бизнесу войти в новую эру максимально подготовленными и снабженными всеми необходимыми инструментами и технологиями.

На Innovation Summit будут представлены примеры внедрения таких технологий на различных объектах в России и в мире, ускоряющие наступление новой эпохи — автоматизированной, подключенной, умной, цифровизированной и цикличной.

Цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа

Schneider Electric — один из мировых лидеров в предоставлении инновационных решений для повышения эффективности и сокращения углеродного следа бизнесов. Этому способствует и успешный опыт компании, признанной самой устойчивой и социально ответственной корпорацией мира по версии Corporate Knights. Чтобы помочь клиентам и партнерам стать более эффективными и экологичными, Schneider Electric запустила глобальный сервис по декарбонизации цепочек поставок, который поможет корпорациям сократить косвенные выбросы (Scope 3) с помощью уникального комплекса измерений, стратегии и внедрения инновационных решений. Кроме того, Schneider Electric предоставляет современные программы по расчету энергоэффективности бизнеса. На Innovation Summit первые лица компании расскажут о будущем с нулевыми выбросами, современных системах энергоменеджмента и энергоаудита и других инструментах для борьбы с изменениями климата.

«Innovation Summit Moscow 2021 — мероприятие, которое объединит лидеров в сфере инноваций, экспертов с мировым именем, заказчиков и инвесторов, — говорит президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. — В этом году мы проводим мероприятие как онлайн, так и очно, и оно, безусловно, станет площадкой для бизнес-коммуникаций, нетворкинга и популяризации инноваций».

Уникальные спикеры и эксперты

Innovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров, которые выступят на более чем 75 семинарах и стратегических дискуссиях. Среди выступлений — пленарные сессии с ведущими экспертами и топ-менеджерами Schneider Electric: исполнительным вице-президентом компании по операциям в Европе Барбарой Фрей, президентом Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе, президентом Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности Робом Моффиттом, исполнительным вице-президентом подразделения Energy Management Филиппом Делормом, директором по стратегии и устойчивому развитию Оливье Блюмом и другими спикерами.

innovationsummitmoscow20211920x1080rus.jpg

Innovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров

В рамках трехдневного цифрового марафона ведущие специалисты компании и приглашенные эксперты расскажут об инновационных решениях компании в области ЦОДов, периферийных вычислений, нефтегазовой промышленности, автоматизации производства, промышленного проектирования и коммерческой недвижимости. Отдельно будет уделено внимание вопросам кибербезопасности, устойчивого развития, распределения электроэнергии, BIM-проектирования, электроснабжения, электромониторинга и жилищного строительства.

В рамках Innovation Summit Moscow запланировано проведение мероприятий для студентов и молодых специалистов, а также сессии с приглашенными спикерами и представителями Schneider Electric на тему «Зеленая корпоративная культура», «Work-life balance: как все успевать и быть эффективным» и пленарная сессия «Работа будущего».

Программа сессий дополняется, а с ее актуальной версией можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Innovation Hub

В рамках Innovation Hub Tours все желающие смогут принять участие в живых и виртуальных экскурсиях по экспозиции на площади более 1500 м², где будут представлены инновационные решения Schneider Electric в области энергоэффективности, промышленной автоматизации, сервисов и ПО для различных сегментов.

Регистрация на Innovation Summit Moscow 2021 уже открыта. Участие в мероприятии бесплатное, при этом регистрация обязательна. Принять участие можно в любом удобном формате — в ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №7 в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм или онлайн.

Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Acronis купил собственного дистрибутора

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера