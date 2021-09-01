Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии

Schneider Electric, специализирующаяся на предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, сообщила о назначении Дениса Леонова новым главой «Schneider Electric Беларусь». Он вступает в должность с 1 сентября 2021 г.

Денис Леонов начал свой путь в компании в 2013 г. в качестве руководителя региона Юг. В 2017 г. он перешел в московский офис Schneider Electric, где занял пост директора по продажам в сегменты гражданского строительства бизнес-подразделения Power Products & Digital Energy. Параллельно он возглавлял партнёрский канал «Экоэксперты». В данной должности Денис Леонов руководил реализацией ряда крупных проектов по строительству и модернизации объектов здравоохранения, инфраструктурных объектов, отелей и бизнес-центров.

До того, как присоединиться к команде Schneider Electric, Денис Леонов занимал руководящие посты в других компаниях. Он был руководителем регионального управления федерального системного интегратора «Микротест» в Краснодаре, занимал должность менеджера по работе с ключевыми клиентами в AMT-Group, а также работал заместителем директора компании «НЦТ-Атлас».

Рынок Белоруссии является одним из ключевых для бизнеса Schneider Electric. Компания рассчитывает, что опыт Дениса Леонова в реализации проектов полного цикла и выводе инновационных технологических решений на рынок позволит ей стать надежным партнером для белорусских компаний в области цифровизации и устойчивого развития.