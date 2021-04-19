Спецпроекты

Schneider Electric запускает работу «Центра цифровых услуг» для внешних заказчиков

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schneider Electric объявила о начале работы «Центра цифровых услуг» (Digital Hub, ЦЦУ) для внешних заказчиков в России и странах СНГ. Основная задача Digital Hub – реализация комплексных проектов с цифровой составляющей. Центр был создан в 2020 году, а его подходы и решения были опробованы в нескольких пилотных проектах. На сегодняшний день он полностью готов к полноценной проектной работе.

ЦЦУ действует по двум основным направлениям. Реализация цифровых проектов «под ключ». Schneider Electric предлагает широкое разнообразие программных продуктов: от облачных систем аналитики и мониторинга до мощных локальных программных комплексов. Основная функция ЦЦУ – помочь разобраться в многообразии продуктов, предложить и реализовать цифровые решения под актуальные и нестандартные задачи для экономии и оптимизации рабочего процесса организации. Как показывает практика, такие проекты помогают в большей мере реализовать производственный потенциал оборудования и обеспечивает качественное выполнение оценочных критериев (KPI) предприятия.

Техническое и документальное сопровождение облачных решений серии Advisor (Советчик). Возможности этих аналитических систем позволяют следить за работой оборудования в режиме реального времени и анализировать ее путем выявления закономерностей в большом массиве получаемых данных, а также предполагают опцию консультации в случае возникновения нештатной ситуации, которую проводит группа локальных и международных экспертов Schneider Electric. Данные облачные платформы дают возможность с легкостью осуществлять мониторинг и качественный анализ инсталлированной базы оборудования от одиночных объектов до больших распределенных систем по всему миру.

Подход ЦЦУ позволяет сопоставить решение производственных задач с современными цифровыми инструментами и найти оптимальное решение для актуальных задач. За полгода, прошедшие с момента запуска, Schneider Electric запустила пилотные проекты с использованием Advisor на действующих объектах, где они доказали свою эффективность. Кроме того,

компания создала демо-комнату с широкой инсталлированной базой оборудования Schneider Electric, которая была автоматизирована с помощью ЦЦУ и представляет собой полностью работоспособную площадку, демонстрирующую в режиме реального времени функционал каждого Советчика.. Важно отметить, что комплектные решения производства сервисного департамента Schneider Electric теперь автоматически подключаются к облачной базе данных.

Другие материалы рубрики

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Опасно ли пользоваться смартфоном в грозу?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных