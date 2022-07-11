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«Систэм электрик» стала сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии

Российская компания «Систэм электрик» (Systeme Electric) получила официальный статус сервисного партнера Schneider Electric в России и Белоруссии. «Систэм электрик» будет оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования, произведенного и поставленного Schneider Electric.

«Систэм электрик» сможет обслуживать оборудование систем бесперебойного питания и охлаждения, устройства распределения и автоматизации электроснабжения, а также оборудование инженерных систем зданий и промышленной автоматизации. Компания также продолжит поставлять запасные части для оборудования Schneider Electric по существующим контрактам сервисного обслуживания. Она будет оказывать услуги на протяжении всего периода эксплуатации оборудования в России и Белоруссии – от профилактического техобслуживания и ремонтов до углубленной диагностики.

«Обеспечить непрерывность бизнес-процессов наших клиентов в России и Беларуси – одна из ключевых задач «Систэм электрик» на сегодня. В нашем сервисном департаменте работает более 80 специалистов различных направлений с многолетним опытом, готовых выехать на любой объект. Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам и клиентам, основываясь на лучших международных практиках», – сказал генеральный директор «Систэм электрик» Алексей Кашаев.

Специалисты сервисного и учебного центра «Систэм электрик» продолжат оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования Schneider Electric на всех этапах его жизненного цикла. Центр расположен в ОЭЗ «Технополис Москва». Команда будет оказывать следующие услуги: монтажные работы: шефмонтаж, монтаж, пусконаладка и полная установка, а также отладка программного обеспечения; сервисные планы: контракты на обслуживание, гарантирующие время реакции сервисной службы на аварийные вызовы, наличие запасных частей на складе и техническая поддержка 24/7; диагностика: комплексные диагностические услуги ProDiag для обнаружения механического износа и технических проблем оборудования на ранней стадии; удаленный мониторинг: отслеживание температуры контактных соединений; модернизация: ретрофит любого оборудования, позволяющий оперативно, выгодно и поэтапно заменить устаревшие компоненты оборудования на новые, добавить новые функции и технологии в имеющиеся системы; консалтинг: аудит для оценки состояния, безопасности и надежности электроустановок и качества электроэнергии.

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Импортозамещение

Российская производственная компания «Систэм электрик» (Systeme Electric) образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Белоруссии локальному руководству.

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