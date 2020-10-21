Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Фонд «Сколково» и Schneider Group будут совместно развивать цифровую экономику

Бизнес

Фонд «Сколково» и Schneider Group подписали соглашение о партнерстве. Стороны намерены поддерживать развитие цифровой экономики, цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства, а также цифровой трансформации услуг и сервисов.

В рамках совместных проектов «Сколково» и Schneider Group планируют разрабатывать и продвигать новые технологии в сферах HR-tech, FinTech и LegalTech для российских и международных компаний.

Schneider Group должна стать соединяющим звеном между разработкой новых технологий и бизнесом. Основная задача - сделать внедрение современных технологий в бизнес доступным и эффективным.

Первым совместным проектом в рамках сотрудничества станет проектирование целевой ИТ-архитектуры платформы для экосистемы Schneider Group, охватывающей весь спектр взаимодействия компаний, сотрудников и соискателей, учитывая текущие и будущие потребности бизнеса и человека.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Обеспечивая поддержку широкой сети международных корпоративных клиентов во многих странах Евросоюза и СНГ, в том числе в их российских представительствах, и обеспечивая их инновационными сервисами, Schneider Group является для нас серьезным партнером, близким по духу и стремлениям. Совместные проекты с новым партнером открывают для российских инновационных компаний широкий спектр возможностей выхода на международные рынки. Кроме того, наши стартапы смогут участвовать в наполнении платформы экосистемы Schneider Group высокотехнологичными и конкурентоспособными решениями для бизнеса клиентов Schneider Group».

Ульф Шнайдер, президент и основатель Schneider Group, сказал: «С 2003 г. мы в Schneider Group накопили большой опыт построения бизнес-процессов для представительств международных компаний в России, а также на территории стран СНГ. Фонд “Сколково”, в свою очередь, собрал лучшие технические умы России, которые из года в год запускают важнейшие ИТ-проекты для общества и бизнеса. Я уверен, что, объединив наши компетенции и ресурсы, мы сможем поднять уровень и качество цифровизации бизнеса в России и применить лучшие российские практики на территориях стран Евросоюза и СНГ».

Другие материалы рубрики

Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов

Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Техноблог

Почему не стоит отключать автообновления ПО?

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра