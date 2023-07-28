Максимальный балл: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов»

Москва пятый год подряд становится лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». По итогам 2022 г. столица набрала максимальные 120 баллов. Результаты рейтинга представили 27 июля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В 2022 г. методика индекса была обновлена в целях соответствия стандарту «Умного города» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В новом издании были скорректированы показатели по направлениям цифровизации ЖКХ и городской среды, а также были добавлены индикаторы в новых отраслях, включая культуру, науку, молодежную политику, обратную связь с гражданами и другие. Результаты индекса рассчитывались по 46 показателям, оценивающим степень цифровой трансформации в 18 отраслях городского хозяйства.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, Москве удалось сохранить лидирующую позицию и набрать максимальный балл в рейтинге, несмотря на изменение методики расчета и увеличение числа оцениваемых показателей. Например, среди показателей, которые оценивались при расчете индекса – качество и доступность электронных услуг, возможность онлайн-записи к врачу в любую поликлинику города, а также вовлеченность жителей в решение вопросов городской среды с помощью электронных сервисов. При расчете показателей учитывалось также наличие в городе автоматизированной системы учета отходов и количество многоквартирных домов, подключенных к автоматизированной системе учета потребления ресурсов.

На портале mos.ru жителям доступно более 400 электронных услуг и сервисов, которые позволяют решать практически любые жизненные ситуации онлайн, в том числе оплачивать счета, записываться к врачу в любую поликлиник города, участвовать в общедомовых собраниях и голосованиях, а также направлять свои предложения по решению вопросов городского развития с помощью таких платформ и проектов как «Город идей», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Мой район», «Наш город» и других сервисов.

Кроме того, с 2015 г. в столице работает автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР), к ней подключено порядка 30 тыс. жилых домов и объектов социальной сферы. Система позволяет дистанционно снимать показания счетчиков горячей воды и отопления и вести точный учет потребления ресурсов.

По итогам 2022 г. в рейтинге также учитывались достижения в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и городском транспорте, инноваций для городской среды, здравоохранения, экологии, туризма, системы социальных услуг, инфраструктуры связи и экономики.

Первенство столицы свидетельствует о признании высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства и заслуженной оценке системного внедрения технологий в социальную сферу, развития ИТ-инфраструктуры и обеспечения равного доступа к электронным сервисам для каждого жителя.

В числе лидеров среди городов-миллионников в рейтинге также отмечены Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.

Индекс «IQ городов» рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с 2019 г.