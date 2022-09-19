Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP

PROF-IT GROUP, российский цифровой промышленный и инфраструктурный интегратор, представляет свой собственный паркомат SmartPark. Об этом CNews сообщили представители PROF-IT GROUP.

Развитие городской инфраструктуры, создание безопасной, экологичной и комфортной для проживания среды, повышение эффективности управления городскими ресурсами — ключевые из направлений развития «умных городов». Направление Smart City работает в компании с 2016 г. Особенную важность в текущих экономических условиях играет поддержка собственных продуктов.

С уходом западных поставщиков оборудования актуальным стал вопрос по парковочному оборудованию в проектах. В компании было принято решение о запуске производства собственных паркоматов под торговой маркой SmartPark. Продукт представляет собой современный импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, оснащенный собственным ПО и платежными решениями. Терминал легко модернизируется и интегрируется с решениями других производителей. Устройство автономно, принимает банковские карты и может работать от солнечных батарей.

Разработчиком программного комплекса выступила компания «Ситиматикс», входящая в PROF-IT GROUP и специализирующаяся на интеллектуальных цифровых решениях для городской среды. Паркомат может быть поставлен отдельно, так и в рамках комплексного парковочного решения, которое PROF-IT GROUP может предоставить под ключ: от проектирования системы, интеграции и кастомизации оборудования, до запуска портала и мобильного приложения, установки знаков, нанесения разметки, поставки, монтажа и подключения паркоматов, а также другого периферийного оборудования.

«Население городов неуклонно растет. Помочь стремительной урбанизации могут технологии “умного транспорта” и “умных парковок”, которые являются важнейшими элементами современной городской инфраструктуры. Подобные технологии помогают жителям тратить меньше времени на дорогу и повышают общий комфорт и безопасность движения. Наша компания обладает значительным опытом работы с такими технологиями, что позволяет нам создавать оборудование, соответствующее лучшим международным аналогам. Надеемся, что вывод на рынок нового продукта будет способствовать реализации федеральных проектов и сделает транспортную инфраструктуру еще более доступной и удобной для автолюбителей», - отметил генеральный директор PROF-IT GROUP Евгений Сударкин.

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Новые паркоматы уже используются в парковочном пространстве Нижнего Новгорода. Сейчас реализуется проект для Санкт-Петербурга. Компания ведет активную работу с другими регионами по построению единых городских парковочных пространств на основе российского оборудования и ПО.

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PROF-IT GROUP создает как ПО для управления интеллектуальной транспортной инфраструктурой, так и программно-аппаратные комплексы для интеграции в проекты современных «умных городов». Портфель продуктов включает в себя решения для управления городскими и коммерческими парковками, комплексы фиксации нарушений, а также цифровые сервисы для взаимодействия с информационными системами федеральных ведомств. Решения и сервисы компании работают во многих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и др.