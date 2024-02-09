В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город»

Технологичные проекты столицы позволяют заботиться о каждом жителе, экономят их время и ресурсы. Так, решить практически любой бытовой вопрос можно онлайн, в городе курсирует умный транспорт, а управлять и поддерживать стабильную работу социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры помогают технологии. Познакомиться с цифровыми сервисами, которые реализуются в Москве можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Посетители не увидят табличку «Руками не трогать» – с каждым экспонатом выставки можно и нужно взаимодействовать. По итогам 2023 г. павильон принимал в среднем более 10,6 тыс. гостей ежемесячно. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Выставка “Умный город” позволяет посетителям в наглядной и интерактивной форме узнать о ключевых решениях города, которые делают жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной. В 2023 г. экспозицию посетили более 127 тыс. человек – гости знакомились с обновленной экспозицией, принимали участие в различных мероприятиях: мастер-классах, квестах, воркшопах по программированию, курсах по 3D-моделированию, робототехнике и другим передовым направлениям. Всего с момента открытия павильона выставку посетили 657,5 тыс. человек», – сказали представители столичного Департамента информационных технологий.

Экспозиция поделена на шесть тематических разделов, каждый из которых рассказывает о различных направлениях: развитии транспортной системы, здравоохранения, образования, благоустройства, взаимодействия с горожанами и управлении мегаполисом. В 2023 г. были обновлены выставочные пространства, добавлены новые интерактивные стенды, а также заработал VR-кинотеатр, который позволяет зрителям окунуться в прошлое и совершить виртуальное путешествие по Москве.

В картотеке кинотеатра шесть программ, каждая из которых посвящена развитию знаковой для города локации. Так, надев очки виртуальной реальности, зрители на 20 минут могут погрузиться в историю и рассмотреть интерьеры гостиницы «Националь», прогуляться по живописным крышам столицы, узнать больше о главной выставке страны – «ВДНХ», увидеть перемены, произошедшие с Тверской улицей с XIX века, а также поближе познакомиться с портом пяти морей – Северным речным вокзалом. За полтора месяца после открытия виртуальные киносеансы посетили более 500 гостей.

Еще один популярный экспонат, появившийся на выставке в 2023 г., рассказывает о работе цифрового двойника города. Это точная виртуальная копия Москвы со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными коммуникациями. Цифровой двойник помогает принимать взвешенные управленческие решения. Например, можно разместить модель будущего здания на 3D-копии города и оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру, спланировать транспортную доступность и др.

Узнать, как работает цифровой двойник и какими возможностями обладает, можно на примере Останкинского района, в котором расположена ВДНХ. Посетители сначала «оцифровывают» участок с помощью модели квадрокоптера, после чего могут рассмотреть детально трехмерные модели объектов, расположенных на территории, а также получить о них дополнительную информацию.

В 2023 г. также было создано новое пространство – «Москва – больше, чем город», которое объединило столичные проекты в сфере культуры и искусства, туризма, а также другие сервисы для жителей и предпринимателей.

Например, в разделе «Культура» посетители могут узнать больше о городских развлекательных и образовательных сервисах для детей и взрослых. Так, благодаря проекту «Музеи детям» учащиеся могут бесплатно посетить более 100 галерей и музеев, а в разделе «Афиша Москвы» собраны анонсы всех событий столицы: от мастер-классов и лекций до спектаклей и фестивалей.

Любители путешествий и прогулок по городу смогут оценить экспонаты раздела «Туризм» по достоинству. Интерактивный онлайн-гид «Узнай Москву и навигатор путешествий Russpass построят десятки уникальных маршрутов и помогут спланировать досуг как на два часа, так и на несколько недель.

В других секциях этого пространства гости могут узнать больше о сервисах для предпринимателей, о применении в столице нейросетей и искусственного интеллекта, попробовать себя в одной из четырех ИТ-профессий и др.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».