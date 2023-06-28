Резидент ОЭЗ «Дубна» совершенствует разработки и открывает новые направления деятельности

Российский разработчик контента для виртуальной и дополненной реальности резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Икс ред групп» в ходе работ по созданию отечественной VR-экосистемы «Рустим» создала рабочий прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Данное устройство позволяет пользователю ощутить форму и твердость объектов, значительно повышает уровень восприятия симуляции и дает совершенно новые ощущения, которых нет при классических способах взаимодействия.

«На текущий момент подобные устройства не доступны рядовым пользователям в силу их высокой стоимости и сложности покупки, - сказал технический директор ООО «Икс ред групп» Артем Знобищев. - Поэтому сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы сделать эти технологии доступными и удобными для большего круга людей, заинтересованных в данной области».

рабочий прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей

Также «Икс ред групп» продолжает активно развивать и продвигать свой основной продукт – унифицированный VR-симулятор хирургических операций. За последние полгода специалистами была значительно улучшена визуальная составляющая модуль-тренажера, увеличена точность симуляций. В данный момент ведутся работы по настройке многопользовательского режима, который позволит российским врачам проводить дистанционное обучение студентов медицинских вузов из любых регионов нашей страны. Благодаря новым возможностям VR-симулятора, резидент ОЭЗ «Дубна» планирует нарастить продажи востребованного инновационного продукта.

Отдельно стоит отметить успехи компании в новом для нее направлении деятельности – сфере геймдев (разработка компьютерных игр). По словам генерального директора ООО «Икс ред групп» Булата Каримова, в настоящее время ведется разработка сразу двух мобильных игр, одна из которых выходит на рынок в ближайший месяц.

«Игра Astral Maze: Escape the Horror включает в себя лучшие традиции игр жанра хоррор, которые дополнены современными технологиями и хорошей графикой, - сказал Булат Каримов. - Также мы провели значительные работы в области оптимизации для того, чтобы гарантировать максимально комфортную игру даже на бюджетных устройствах. Еще одна игра нашей компании - Ironline - нацелена на создание первого соревновательного мобильного шутера в индустрии, совмещающего прорывные технологии в области защиты от взлома, киберспортивной механики и лучшей графики, которая когда-либо была продемонстрирована с мобильных экранов. Мы стремимся стереть барьер между играми на мобильных устройствах и персональных компьютерах, предоставив пользователям возможность погрузиться в игру высочайшего класса и проработки».

Булат Каримов отметил, что все проекты компании в той или иной степени способствуют вкладу подмосковного региона в активно реализуемый в нашей стране процесс импортозамещения программного обеспечения, компьютерного оборудования и цифрового контента.