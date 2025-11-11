Разделы

Yadro и Smart Engines заключили стратегическое партнерство для выхода на дружественные рынки

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и Smart Engines, российский разработчик систем распознавания документов, объявили о заключении стратегического партнерства.

Цель альянса — разработка инновационных программно-аппаратных решений на базе искусственного интеллекта и их коммерческое внедрение в России, странах СНГ, регионе MENA и других дружественных государствах. Совместные решения позволят заместить зарубежные продукты и создать новые сервисы для банковской сферы, телекоммуникаций, ритейла, государственного сектора и других ключевых отраслей.

Kvadra — российский бренд клиентских устройств, который развивает направление поставок решений для государственного сектора как отечественный производитель с полным циклом сертификации и производства в России.

Yadro провела успешную интеграцию ключевых продуктов Smart Engines — Smart ID Engine 2.0, Smart Code Engine и Smart Document Engine — с планшетами Kvadra_T собственного производства. Алгоритмы корректно распознают QR-коды, основные развороты и страницы с регистрацией российских паспортов, свидетельства ЗАГС, а также первичные, кадровые и другие документы на 103 языках мира. Системы распознавания Smart Engines работают по принципу on-premise — данные и изображения в процессе обработки не передаются в облачные сервисы или третьим лицам, что обеспечивает безопасность персональных данных пользователей и бизнеса.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Технологии Smart Engines уже доказали свою эффективность в России – их используют в разных отраслях — от банков до аэропортов. Стратегическое партнерство с признанным лидером рынка распознавания документов открывает нам возможности для создания новых продуктов и их масштабного внедрения в ключевых отраслях экономики. Это серьезный этап для наших компаний: от обеспечения технологического суверенитета до создания новых сервисов с экспортным потенциалом в дружественных государствах», — сказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra.

«Совместная работа с Yadro позволяет в полной мере реализовать потенциал наших сверхлегких нейросетей на отечественной аппаратной базе. Это важный шаг к созданию действительно независимой технологической экосистемы — от процессора и серверной архитектуры до интеллектуальных алгоритмов, работающих без облачных сервисов и передачи данных во внешние системы. Мы уверены, что такие решения станут новым стандартом безопасности и эффективности», — сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

