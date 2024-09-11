«МегаФон»: россияне готовятся к учебному году даже в сентябре

Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые приобретают к школе. В 2024 г. спрос на них в августе был в 1,7 раза выше, чем в июле, и половину из них покупали в последние 10 дней месяца. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В среднем за 7-10 дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

В преддверии школьного сезона у родителей традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учебы. При этом порой после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года: что-то посоветовали дополнительно купить учителя, а что-то дети сами увидели у школьных друзей и попросили у родителей.

Уже не первый год подряд в период подготовки к школе сильнее всего взлетает спрос на умные часы. Так, в августе 2024 г. детские смарт-часы приобретали на 72% чаще, чем в июле 2024 г. Примечательно также, что число проданных детских часов в первые три дня сентября было равно половине их продаж за весь июнь. Смарт-часы для школьников постарше в августе также приобретали чаще, чем в июле – рост составил 8%.

Родители позаботились и об обустройстве рабочего места ребенка дома – в августе 2024 г. они стали чаще покупать ноутбуки, умные колонки и приборы для освещения стола. Ноутбуки в преддверии 1 сентября стали брать на 44% чаще, колонки – на 28%, а лампы выросли сразу на 60%, хотя годом ранее интерес к ним в августе был всего на 5% выше, чем в июле.

Суммарно в последние 10 дней августа 2024 г. было продано почти 40% всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. При этом на последнюю неделю пришлось 30% продаж умных колонок, 20% продаж смарт-часов и более трети продаж детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа 2024 г. был довольно равномерным: на последние 10 дней августа 2024 г. пришлось 12% покупок.

«Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребенка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе. Мы следим за спросом и оперативно реагируем на запросы наших клиентов. Сейчас в наших салонах действуют акции на смарт-часы: например, при покупке детских моделей покупатель получает в подарок пауэрбанк или три месяца бесплатной связи, а также подписку на онлайн-кинотеатр START» – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.