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«МегаФон»: смартфонам ищут пару

Новые телефоны все чаще покупают в паре с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами. Клиенты объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota берут вместе со смартфонами пауэрбанки, наушники, умные часы, пользуются услугами по установке необходимых приложений на новый гаджет или по его страхованию. На каждый купленный смартфон в этом году пришлось в среднем 1,5 дополнительных товара, и этот показатель постоянно растет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Соотношение всех купленных смартфонов в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в январе-августе 2024 г. к приобретенным вместе с ними дополнительным товарам и услугам составило 1:1,5 – это означает, что с каждым смартфоном клиенты приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. показатель вырос на 7%.

Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары для смартфонов, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В категории аксессуаров в 2024 г. заметно выросли три позиции: аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные пленки на смартфон (+64%). При этом пленки в последние годы стали «персонализированными»: если раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки на экран определенной модели, и не всегда в наличии был необходимый размер, то теперь пленку «вырезают» под габариты экрана смартфона прямо в салоне при помощи плоттеров. Именно пленки занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном – на них в этом году пришлось 22%, за пленками идут чехлы с долей 20%.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще брать смарт-часы. В январе-августе 2024 г. покупки умных часов в паре со смартфоном выросли на 240% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретенной вместе со смартфоном, в этом году составила 64%.

На 36% чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования. Сотрудник салона прямо при покупателе поможет подготовить новый телефон к эксплуатации – например, наклеить защитную пленку, установить на гаджет необходимые программы и приложения, произвести настройку устройств для умного дома, перенести список контактов со старого смартфона на новый. Особенно популярным сейчас является запрос на установку антивирусов на только что купленный телефон.

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На 31% больше клиенты стали тратить на страхование смартфонов. Услуга включает, к примеру, страхование от механических повреждений и внутренних поломок, кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии. Срок страхования в среднем составляет один год.

«Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя «прокачать» или защитить свой смартфон – как физически, так и виртуально. Поэтому у нас представлен весь спектр товаров и услуг для смартфонов: от защитных чехлов и пленок на экран, наушников, умных часов и браслетов до аксессуаров для авто и отдыха, установки необходимых приложений. В частности, рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов, с которой помогают продавцы нашей розничной сети – сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете», – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

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