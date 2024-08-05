Аналитика МТС: продажи умных часов в России достигли исторического максимума

ПАО «МТС» проанализировала российский рынок носимых устройств по итогам первых шести месяцев 2024 г. С января по июнь 2024 г. в России было продано 2,8 млн умных часов на сумму 22,3 млрд руб., что стало самым высоким показателем продаж этих устройств за все время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС отмечают, что, продажи умных часов в России растут высокими темпами. В 2020 г. на рынке было продано 700 тыс. устройств, в 2021 и 2022 гг. по 1,1 млн устройств, в 2023 г. – 2,3 млн. Главным фактором роста спроса в сегменте умных часов стало снижение средней цены. Например, если в 2020 г. она составляла 15 тыс. руб., то в 2024 г. снизилась до 7,8 тыс. руб. В первую очередь, снижение стоимости связано с расширением ассортимента недорогих устройств.

Еще один фактор роста спроса – его перераспределение из сегмента фитнес-трекеров в умные часы. В первом полугодии 2024 г. в России было продано 600 тыс. устройств на сумму 1,5 млрд руб., что меньше, чем годом ранее на 15% в штуках и в деньгах. Доля продаж категории продолжает снижаться третий год подряд.

Россияне начали переходить на умные часы известных брендов. Так, например, за последний год доля продаж новых и других малоизвестных брендов из Китая сократилась с 43% до 40% в штуках, и перераспределилась в сторону именитых производителей.

Топ-5 брендов в сегменте умных часов в штуках по итогам первого полугодия 2023 г.: малоизвестные бренды из Китая – 43%; Apple – 9%; Xiaomi – 8%; Samsung – 6%; Huawei – 5%.

Топ-5 брендов в сегменте умных часов в штуках итогам первого полугодия 2024 г.: малоизвестные бренды из Китая – 40%; Xiaomi – 15%; Huawei – 13%; Apple – 6%; Samsung – 5%.

Топ-5 брендов в сегменте умных часов по выручке по итогам первого полугодия в 2023 г.: Apple – 41%; Samsung – 14%; малоизвестные бренды из Китая – 11%; Huawei – 10%;

5. Xiaomi– 7%.

Топ-5 брендов в сегменте умных по выручке по итогам первого полугодия 2024 г.: Apple – 32%; Huawei – 21%; Samsung и Xiaomi – по 11%; малоизвестные бренды из Китая – 10%; Garmin – 4%.