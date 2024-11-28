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«Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования

«Технониколь» протестировала «Умные часы» (Moziware Smart Watch), работающие на программной платформе ИКСАР. Устройство использовали для обходов действующего технологического оборудования на «Заводе Техно» в Татарстане (Заинск). Испытания стали продолжением проекта применения очков дополненной реальности на производствах компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Технониколь».

Тестирование «Умных часов» проходило на «Заводе Техно» в Заинске в течение месяца. Новые мобильные устройства используют сценарии, разработанные на базе программной платформы ИКСАР для AR-очков и планшетов. Применение этого решения позволяет вовремя обнаруживать проблемы и сбои в работе оборудования и оперативно проводить ремонт. Это сокращает сроки простоев и снижает производственные издержки.

«Умные часы» представляют собой небольшой планшет, который можно надеть на руку. Устройство оснащено двумя камерами. Основная демонстрирует видео так, как на него смотрит человек. Фронтальная расположена на дисплее и применяется, в частности, для идентификации пользователя. Установленное на часах приложение показывает карту обхода, его ключевые точки, приоритетные задачи, параметры для проверки и т.п.

«Цифровизация наших предприятий идет быстрыми темпами. Мы следим за последними ИТ-тенденциями, изучаем и оцениваем появляющиеся на рынке предложения. Пробуем те из них, которые нам показались наиболее эффективным с точки зрения повышения производительности и удобства работы специалистов. Мы довольно долгое время применяем приложение ИКСАР для обходов технологического оборудования с помощью AR-очков, и теперь решили протестировать новый вид устройства», – сказал Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» «Технониколь».

По итогам испытаний сотрудники завода каменной ваты «Технониколь» в Татарстане отметили комфортное крепление «Умных часов» и удобство предоставления информации: все данные выводятся на экран и легко читаются. При этом руки остаются свободными для выполнения работ на линии.

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Платформа ИКСАР работает на любых мобильных устройствах с ОС Android и поддерживает портретную и альбомную ориентации. В приложении предусмотрено голосовое управление с помощью беспроводной гарнитуры. «Умные часы» можно использовать как самостоятельное оборудование, так и в комбинации с AR-очками.

После тестирования «Умных часов» на платформе ИКСАР в компании рассматривают вопрос о промышленном использовании устройств и масштабировании проекта в 2025 г. на все заводы каменной ваты «Технониколь» в России.

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