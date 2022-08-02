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«МТС банк» запустил новый сервис для доступа в бизнес-залы на базе российской ИТ-платформы

«МТС банк» объявил о запуске нового сервиса для комфортного доступа премиальных клиентов в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов на базе российской ИТ-платформы компании Mileonair. Теперь клиенты банка могут посещать бизнес-залы в удобном формате – достаточно предъявить QR-код на входе.

В ситуации новых экономических вызовов «МТС банк» расширяет партнёрства и предпринимает усилия для того, чтобы сохранить для своих клиентов привилегии и сервисы, к которым они привыкли, в том числе доступ в бизнес-залы. Благодаря российскому партнёру банк реализовал эту услугу в удобном и современном цифровом формате.

Как начать пользоваться сервисом: скачать приложение Mileonair по программе Onpass: Android / IOS; пройти регистрацию с номером телефона, который указан основным в «МТС банке»; выбрать в приложении Mileonair удобный бизнес-зал и предъявить на входе посадочный или ж/д билет и QR-код из приложения.

«В новых реалиях нам всем приходится быстро перестраиваться, искать новые возможности и решения, чтобы предложить клиентам уже привычный им уровень сервиса. Клиенту важно получить услугу максимально быстро и удобно. Совместно с российской ИТ-платформой Mileonair мы сделали доступ в бизнес-залы для наших премиальных клиентов максимально цифровым, комфортным и привычным, как и ранее», – сказал первый заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса «МТС банка» Эдуард Иссопов.

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Помимо бесплатных посещений бизнес-залов в течение года в рамках действующих предложений «МТС банк Premium» и «МТС банк Private» клиентам «МТС банка» доступны премиальные карты платежной системы «Мир», бесплатные переводы, консьерж-сервис 24/7, приоритетное обслуживание, бесплатные поездки на такси в рамках акции «Такси за наш счет» и другие привилегии.

Новые клиенты могут подключить премиальный пакет услуг «МТС банк Premium» в любом офисе банка, а пакет услуг Private – в премиальном офисе в центре Москвы.

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