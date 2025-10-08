«МТС Банк» представил оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания

«МТС Банк» представил оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания в торговых точках.

Для совершения покупки клиент должен, как обычно, отсканировать товары на кассе самообслуживания, затем на экране кассы выбрать иконку «Оплата цифровым рублем». Система генерирует QR-код, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения «МТС Деньги» через виджет «Цифровой рубль». После чего в приложении отображаются детали платежа: сумма и получатель. Клиенту остается лишь подтвердить операцию.

Все операции абсолютно безопасны, утверждают в банке. Касса не хранит и не распознает никаких данных, а выступает исключительно в роли транспорта цифровых рублей из одного кошелька в другой.

«Вся операция, от сканирования QR-кода до получения чека, занимает несколько секунд. Для покупателя — это быстро, удобно и безопасно. Платеж идет по прямой схеме: с кошелька цифрового рубля покупателя на кошелек цифрового рубля магазина в платформе Центрального банка России. Это, по сути, перевод «из рук в руки», но в цифровом пространстве, что обеспечивает мгновенность и бесперебойность даже в час пик. Цифровой рубль — это не просто еще один способ оплаты. Это новая, третья форма денег, которая сочетает в себе надежность традиционных денег и технологичность цифровых активов», — сказал председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

Для торговых точек, чтобы принимать оплату цифровыми рублям, не требуется никакой серьезной модернизации оборудования — это просто новый платежный шлюз. Реализуется технология с помощью единого стандарта, соответственно нет необходимости в сложной интеграции с каждым банком в отдельности, что кардинально снижает издержки для ритейла.

Интеграция вендора с «МТС Банком» позволит подключить более 200 тыс. касс самообслуживания по всей России к оплате цифровым рублем. Также оплата цифровым рублем станет доступна и на обычных кассах.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам на платформе Банка России. «МТС Банк» вошел в число организаций, которые с августа 2023 г. участвуют в пилоте по внедрению цифрового рубля. В рамках первого этапа пилота было проведено несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты. Также «МТС Банк» одним из первых провел B2B-платежи в рамках тестирования операций с реальными цифровыми рублями.