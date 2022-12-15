Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах

Azure без майнеров

Корпорация Microsoft ввела запрет на добычу криптовалюты с использованием ее онлайн-сервисов, пишет The Register.

По информации издания, соответствующее положение включено в перечень универсальных условий лицензирования для веб-служб Microsoft (Universal License Terms for Online Services), новая редакция которого вступила в силу 1 декабря 2022 г.

Документ, в частности, регламентирует правила использования любых «служб, размещенных на серверах Microsoft» владельцами соответствующих корпоративных лицензий (Volume license). Вероятно, поправки к документу в первую очередь нацелены на бизнес-пользователей облачных сервисов Microsoft Azure.

Прямой запрет на майнинг без получения письменного разрешения со стороны Microsoft зафиксирован в подразделе «Правила допустимого использования» раздела «Использование веб-служб» документа.

Microsoft запретила клиентам Azure добывать криптовалюту

Факт внесения изменений в условия лицензирования также отражен в «Сводке изменений» и в информационном бюллетене для партнеров американской корпорации, озаглавленном как «Важные действия, которые необходимо предпринять партнерам для защиты партнерской экосистемы». В последнем целевой аудитории рекомендуется обращаться в Microsoft за письменным разрешением на майнинг, «вне зависимости от срока подписки».

Причины запрета

Представитель Microsoft в беседе с The Register объяснил внесение поправок в перечень правил допустимого использования онлайн-сервисов компании тем, что добыча криптовалюты якобы может привести к сбоям в их работе и навредить другим пользователям. Кроме того, по его словам, майнинговая активность нередко связана с деятельностью кибермошенников.

«Мы внесли это изменение, чтобы еще лучше защитить наших клиентов и снизить риск нарушения или ухудшения работы служб в облаке Microsoft», – отметил представитель компании. По его словам, разрешение на добычу криптовалют может быть выдано тем, кому такой сценарий использования облачной инфраструктуры необходим для испытания методов выявления киберугроз.

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The Register предполагает, что, помимо опасений за целостность собственной инфраструктуры и заботе о благе клиентов, Microsoft может испытывать сомнения по поводу платежеспособности майнеров. Криптовалютная сфера в настоящий момент находится не в лучшем состоянии, многие некоторые популярные токены стремительно обесцениваются. Издание также отмечает, что, по неподтвержденным сведениям, облако Azure испытывает дефицит вычислительных мощностей, и Microsoft, возможно, стремится заместить клиентов из «проблемного» криптовалютного сектора представителями более стабильных отраслей экономики.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что Microsoft продлила срок эксплуатации «железа», обеспечивающего работу облака Azure, на два года. За счет этого Microsoft рассчитывает сэкономить почти $4 млрд по итогам 2023 финансового года. Так же поступили Google и Amazon, решившие отложить модернизацию собственной инфраструктуры.

Microsoft опять не первая

Microsoft не первая компания, ограничившая клиентов в добыче криптовалют при помощи ресурсов своего облака. Провайдер Google Cloud придерживается аналогичной политики по отношению к майнерам и не позволяет им использовать облачную инфраструктуру гиперскейлера для извлечения выгоды, без получения специального разрешения в письменном виде, как и другой достаточно крупный американский поставщик облачных услуг – Digital Ocean. Oracle, а также французская OVH и вовсе наложили тотальный запрет на майнинг в своих облаках.

Amazon Web Services в целом пока не возражает против использования собственных сервисов с целью добычи цифровой валюты на платных тарифах. Пользователям бесплатных планов нагружать виртуальное «железо» таким образом запрещено. В прошлом подобного же подхода придерживалась и Microsoft, разве что еще не допуская к майнинговой активности обладателей студенческих учетных записей.

Положение Azure среди гиперскейлеров

По данным исследовательской компании Synergy Research Group, в III квартале 2022 г. совокупный объем рынка инфраструктурных облачных услуг для крупного бизнеса достиг $57 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Лидирует на нем по-прежнему AWS с долей в 34%. В первую тройку также входят Microsoft Azure и Google Cloud с показателями на уровне 21% и 11% соответственно.