Microsoft оставит пользователей облаков без нового «железа»

«Железо» для Azure будет жить дольше

Microsoft увеличила на два года максимально допустимый срок эксплуатации вычислительной инфраструктуры своих центров обработки данных, обеспечивающих работу облака Azure. Как отмечает The Register, этот шаг позволит корпорации экономить миллиарды долларов в год.

«Мы продлеваем амортизируемый срок службы серверного и сетевого оборудования в нашей облачной инфраструктуре с четырех до шести лет», – заявила финансовый директор компании (CFO) Эми Худ (Amy Hood) в ходе отчетного выступления перед инвесторами по итогам IV квартала 2022 финансового года (закончился 30 июня 2022 г.).

По словам топ-менеджера, инвестиции Microsoft в разработку программного обеспечения помогли компании добиться более эффективной работы используемого оборудования. Увеличению жизненного цикла «железа» также поспособствовало развитие технологий.

Microsoft последовала примеру Google и Amazon, увеличив продолжительность жизненного цикла оборудования, «питающего» Azure

Согласно прогнозу Худ, внедрение новшества обеспечит прибавку к чистой прибыли корпорации в размере $3,7 млрд по итогам всего 2023 финансового года и $1,1 млрд за один лишь I квартал.

Догоняя конкурентов

Главные конкуренты Microsoft по облачному бизнесу – корпорации Google и Amazon – приняли аналогичные решения. Так, сервис Google Cloud продлил сроки использования серверов с трех до четырех лет еще в 2021 г. Эта мера хоть и помогла сократить расходы на $2,6 млрд, но облачный провайдер все равно показал убыток: $0,89 млрд по итогам трех заключительных месяцев 2021 г. и $3,1 млрд – всего в 2021 г.

Amazon сообщила о намерении продлить жизнь своему оборудованию на один год в начале 2022 г. Причем коснулось это изменение не только «железа» дата-центров облачного провайдера Amazon Web Service, но и ИТ-инфраструктуры других подразделений корпорации. Теперь срок службы серверов Amazon и AWS составляет пять лет, сетевых компонентов – шесть лет.

Удар по поставщикам серверного «железа»?

Подобный ход развития событий вряд ли способен порадовать производителей процессоров – корпорации Intel, AMD – и серверного оборудования. Ведь решение гиперскейлеров отложить модернизацию принадлежащей им инфраструктуры может больно ударить по продажам.

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Для Intel II квартал 2022 г. и так оказался крайне неудачным. Выручка чипмейкера уменьшилась на 22%, до $15,3 млрд. Чистый убыток составил около $500 млн. Уходу бизнеса в минус поспособствовало закрытие подразделения по разработке и производству высокоскоростной памяти Optane. Ликвидировать негативные последствия Intel, возможно, будет за счет повышения цен на отдельные виды продукции. В июле 2022 г. CNews писал о том, что некоторые чипы компании могут подорожать на 10-20%.

AMD во II квартале 2022 г. продемонстрировала внушительный рост выручки – на 70% к аналогичному периоду 2021 г., до в $6,5 млрд. При этом едва ли не лучшую динамику продемонстрировало направление продукции для ЦОДов. Оно выросло на 83%, до $1,486 млрд.

Впрочем, не стоит преувеличивать масштабы проблемы для производителей серверов и серверных компонентов. На прошлой неделе ИТ-гиганты Facebook (принадлежит компании Meta Plaftorms, признанной экстремистской и запрещенной в России организации) и Google ясно дали понять, что планируют вложить миллиарды в закупку нового серверного оборудования для расширения мощностей собственной инфраструктуры, отмечает The Register. Ранее приобрести «железо» в необходимых количествах компании не могли из-за проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией коронавирусной инфекции covid-19.

Как отмечает The Register, вопросы к Microsoft могут возникнуть и у потребителей облачных сервисов, которым придется работать с устаревшим оборудованием. Ведь поставщики чипов для Microsoft – Intel, AMD, Ampere – за новый, шестилетний срок эксплуатации компанией серверов, вероятно, успеют выпустить не меньше трех поколений процессоров каждый. Таким образом, кому-то из пользователей, вероятно, придется рассматривать варианты миграции в другое облако ради избавления от привязки к старому «железу».