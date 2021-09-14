DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure

«Сёрчинформ» стала партнером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «Сёрчинформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем мире на маркетплейсах AppSource и Azure Marketplace.

«"Сёрчинформ КИБ" показывает отличную работоспособность в виртуальной среде. При развертывании из облака система уже готова к использованию – заказчики получают виртуальную машину с установленными серверными компонентами КИБ, им остается только ввести ключ активации и начать работу, – рассказывает Сергей Ожегов, генеральный директор «Сёрчинформ». – Мы получали множество запросов от наших иностранных партнеров, которые строят свою инфраструктуру на базе облачных решений Microsoft Azure. Наше сотрудничество с Microsoft сделает систему “Сёрчинформ КИБ” еще более доступной для компаний по всему миру».

«Сёрчинформ КИБ», развернутая из облака Azure, позволяет бизнесу контролировать все каналы передачи информации, качественно анализирует трафик и предоставляет продвинутые инструменты для расследования инцидентов. Это позволяет эффективно предотвращать утечки информации и выявлять попытки корпоративного мошенничества. Готовая виртуальная машина КИБ в облаке Microsoft Azure облегчает доступ к системе компаниям, которые уже работают на платформе – это удобно и обеспечивает неразрывный обмен данными между всеми компонентами защищаемой инфраструктуры. Помимо этого, Microsoft Azure обеспечивает защиту серверов КИБ от DDoS-атак и других внешних угроз. А риск компрометации данных при передаче между облачными серверами и подконтрольными ПК практически исключен – информация передается по защищённым каналам, а доступ к «ядру» системы имеет только заказчик.

«Обеспечение безопасности наших бизнес-клиентов – первый приоритет для Microsoft. Поэтому мы считаем крайне важным поддерживать разработчиков ИБ-решений и обеспечивать широкую доступность современных технологических инструментов, – говорит Александр Беленький, директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России. – ”Сёрчинформ” – один из лидеров по разработке средств информационной безопасности в России. И мы рады, что теперь наши заказчики во всем мире смогут с легкостью развернуть платформу ”Сёрчинформ КИБ” из облака Azure, чтобы надежно защитить свои корпоративные данные».

Компании намерены развивать сотрудничество. В ближайшее время в маркетплейсах Microsoft также появятся другие решения из линейки «Сёрчинформ». Планируется, что первыми в облаке будут представлены трекер для контроля эффективности сотрудников «Сёрчинформ TimeInformer» и DCAP-система для защиты файловых хранилищ «Сёрчинформ FileAuditor». В рамках партнерской программы Microsoft также окажет «Сёрчинформ» бизнес-поддержку, чтобы помочь компании расширить своё присутствие на международных рынках.