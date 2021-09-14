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DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure

Компания «СерчИнформ», российский разработчик средств информационной безопасности, стала партнером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем мире на маркетплейсах AppSource и Azure Marketplace.

«”СерчИнформ КИБ” показывает отличную работоспособность в виртуальной среде. При развертывании из облака система уже готова к использованию – заказчики получают виртуальную машину с установленными серверными компонентами КИБ, им остается только ввести ключ активации и начать работу. Мы получали множество запросов от наших иностранных партнеров, которые строят свою инфраструктуру на базе облачных решений Microsoft Azure. Наше сотрудничество с Microsoft сделает систему “СерчИнформ КИБ” еще более доступной для компаний по всему миру», – отметил Сергей Ожегов, генеральный директор «СерчИнформ».

«СерчИнформ КИБ», развернутая из облака Azure, позволяет бизнесу контролировать все каналы передачи информации, качественно анализирует трафик и предоставляет продвинутые инструменты для расследования инцидентов. Это позволяет эффективно предотвращать утечки информации и выявлять попытки корпоративного мошенничества. Готовая виртуальная машина КИБ в облаке Microsoft Azure облегчает доступ к системе компаниям, которые уже работают на платформе – это удобно и обеспечивает неразрывный обмен данными между всеми компонентами защищаемой инфраструктуры. Помимо этого, Microsoft Azure обеспечивает защиту серверов КИБ от DDoS-атак и других внешних угроз. А риск компрометации данных при передаче между облачными серверами и подконтрольными ПК практически исключен – информация передается по защищенным каналам, а доступ к «ядру» системы имеет только заказчик.

Компании намерены развивать сотрудничество. В ближайшее время в маркетплейсах Microsoft также появятся другие решения из линейки «СерчИнформ». Планируется, что первыми в облаке будут представлены трекер для контроля эффективности сотрудников «СерчИнформ TimeInformer» и DCAP-система для защиты файловых хранилищ «СерчИнформ FileAuditor». В рамках партнерской программы Microsoft также окажет «СерчИнформ» бизнес-поддержку, чтобы помочь компании расширить свое присутствие на международных рынках.

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