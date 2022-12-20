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Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Softline приобрел индийскую компанию G7 CR Technology, специализирующуюся на миграции сервисов Microsoft Azure. Это четвертая покупка Softline на индийском ИТ-рынке.

Softline купил индийскую G7 CR Technologies

Международный ИТ-дистрибьютор Softline (работает под брендом Noventiq) сообщил о приобретении индийской компании G7 CR Technology. Сумма сделки не разглашается.

Партнерство G7 CR Technologies и Microsoft

G7 CR Technologies основана в 2012 г., компания базируется в г. Бангалор. В компании работает 200 ИТ-специалистов, она обслуживает около 600 клиентов из сегментов малого и среднего бизнеса, корпораций, правительства и стартапов.

G7 CR Technology специализируется на сервисах на базе облачной платформы Microsoft Azure. В том числе компания обеспечивает консалтинг по вопросам миграции, внедрения, безопасности и оптимизации.

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G7 CR Technology, специализирующуюся на миграции сервисов Microsoft Azure, - четвертая покупка Softline на индийском ИТ-рынке

В Softline утверждают, что G7 CR Technologies является крупным игроком в сфере продуктов Microsoft на данном рынке, а также выступает в качестве лидирующего сервис-провайдера для Microsoft Azure в Индии. Глобально рынок решений на базе Microsoft Azure растет на 40-60% в год.

G7 CR Technologies является партнером Microsoft в таких сферах, как данные и искусственный интеллекта, инновации в области цифровых технологиях и приложениях, современная работа и безопасность. В 2019 и 2020 гг. C7 GR Technologies получала премии в качестве регионального партнера Microsoft.

Как Softline скупает индийские ИТ-компании

Данная сделка - четвертая покупка Softline на индийском ИТ-рынке. В 2020-2021 гг. было приобретено 100% ИТ-компании Embee, занимающуюся лицензированием ПО, облачными сервисами, кибербезопасностью и системной интеграции. Общая сумма сделки составила $42 млн.

В начале 2022 г. было приобретено 100% акций системного интегратора Umbrella Infocare, сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составила $13,98 млн. Данная компания занимается перепродажей облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Citrix.

Осенью 2022 г. была приобретена компания Value Point Systems, работающая в сфере кибербезопасности, модернизации дата-центров, сетевой трансформации, облачной трансформации, создания цифровой рабочей среды и управления ИТ-сервисами.

В Softline отмечают, что теперь компания собрала на индийском рынке семейство решений в области облачных решений, ПО, кибербезопасности и инфраструктуры. При этом компания может обслуживать клиентов различных типов – от базирующихся в Индии глобальных корпораций до «рожденных в облаке» цифровых стартапов.

По словам гендиректора Softline Сергея Черноволенко, задача компании – получит в среднесрочной перспективе оборот бизнеса в Индии в районе $1 млрд, и после приобретения G7 CR Technologies компания считает эту цель вполне реалистичной.

Разделение бизнеса Softline

Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Российский бизнес был передан основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову за символическую стоимость. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию компании.

В результате сделки доля Боровикова в Softline была сокращена с 53% до 44%. Международное подразделение Softline перешло на работу под бренд Noventiq. Ожидается, что международное подразделение Softline сохранит листинг на Лондонской фондовой бирже.

Игорь Королев

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