Windows 11 после обновления не дает пользователям войти в систему. Microsoft советует просто подожать

Необычный баг

Пользователи стабильной версии операционной системы Windows 11 могут сталкиваться с невозможностью войти в свою учетную запись после установки одного из последних обновлений, следут из перечня известных проблем ОС выпуска 21H2, опубликованного на официальном сайте Microsoft.

Проблема, зафиксированная Microsoft 7 сентября 2022 г., затрагивает пользователей Windows 11, обновившихся до сборки 22000.918 при помощи апдейта KB016691 от 25 августа 2022 г. Если после установки патча добавить в систему новую учетную запись пользователя Microsoft, то в результате выхода из системы или выполнения перезагрузки войти в систему не получится. Это касается только первой попытки входа и исключительно с использованием свежего Microsoft-аккаунта.

Причем пользователи домена Active Directory и учетные записи Azure Active Directory проблеме не подвержены вовсе. С чем связано такое неприятие системой новых аккаунтов Microsoft, разработчики не уточняют.

Зачем нужен аккаунт Microsoft, если есть локальная учетная запись

Не должны возникнуть трудности и у тех, кто предпочитает локальные учетные записи универсальным аккаунтам Microsoft. Однако в последних версиях Windows корпорация всячески стимулирует пользователей отказываться от применения локальных учетных записей. К примеру, в Windows 11 для создания независимого от интернет-подключения профиля от потребуется несколько больше действий, нежели для добавления учетной записи Microsoft.

В Windows 11 появились проблемы со входом в систему

Привязка учетной записи Microsoft к установленной копии Windows 11, к примеру, позволяет ОС автоматически настроить программу-клиент для фирменного облачного сервиса компании OneDrive и обеспечить синхронизацию данных между устройствами пользователя, на которых выполнен вход с ее помощью. Кроме того, учетная запись Microsoft нужна для доступа к офисным и игровым (Xbox) продуктам компании. Наконец, интернет-аккаунт необходим для использования приложения «Связь с телефоном», которое позволяет управлять смартфоном на базе ОС Android с персонального компьютера.

В мае 2022 г. CNews писал о планах «гиганта из Редмонда» обязать всех пользователей проходить регистрацию на своем портале. Отказ может сделать невозможным установку Windows 11 после выхода крупного функционального обновления 22H2, релиз которого намечен на осень 2022 г.

Решение проблемы

Как отмечает Microsoft в статье, посвященной описанной выше проблеме, ее решение не требует какого бы то ни было вмешательства со стороны пользователя. Все что нужно сделать – лишь немного подождать. Длительность возможного ожидания не уточняется, но подчеркивается, что в момент готовности системы пользователь увидит на мониторе экран блокировки Windows 11, после чего сможет без помех войти в систему с любой учетной записью.

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На ПК, подверженных проблеме, Windows автоматически и, вероятно, незаметно для пользователя произведет откат неудачного обновления, которое привело к возникновению трудностей со входом в аккаунты. Осуществляется это силами системы отката известных проблем (Know Issue Rollback, KIR), которая впервые появилась еще в Windows 10 2004 (майский апдейт 2020 г.).

Microsoft отмечает, что с момента поступления команды на выполнение отката с серверов компании и до момента его фактического начала может пройти вплоть до 24 часов. Однако его старт в некоторых можно ускорить перезагрузкой компьютера.

Windows 11 обогнала «семерку»

Релиз Windows 11 состоялся в октябре 2021 г. В отношении Windows 11 разработчики используют новый подход к формированию календаря выхода обновлений функциональности. Крупные апдейты такого рода выпускаются один раз в год, во второй его половине. В ноябре 2021 г. Microsoft перевела на данную модель и «десятку», которая до этого получала по два больших обновления в год с примерно полугодовым промежутком.

По состоянию на август 2022 г. Windows является наиболее широко распространенным семейством настольных операционных систем. систем. Согласно данным Statcounter, 74,73% ПК в мире используют ту или иную десктопную ОС Microsoft. С огромным отставанием на второй позиции расположилась macOS фирмы Apple (14,4%).

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Если же рассматривать текущую популярность Windows в разрезе версий, то вне конкуренции по-прежнему «десятка», удерживающая 72-процентную долю. На втором месте – Windows 11 (13,07%), которая в июле 2022 г. сравнялась по этому показателю с давно неподдерживаемой, но любимой пользователями Windows 7, а уже в августе 2022 г. обогнала ее, прибавив 2 процентных пункта и закрепив преимущество с долей на уровне 13%.