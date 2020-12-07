Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео

Microsoft и Сбербанк разработали систему обучения и управления роботов, в основе которой лежит ИИ. Она позволяет учить их взаимодействовать с объектами непостоянной формы, что в итоге позволяет освободить людей от выполнения механически сложной рутинной работы, а также от работы на опасных для жизни и здоровья объектах. К областям применения такой системы относятся нефтедобыча, логистика и банковская сфера.

Совместное творение Microsoft и Сбербанка

Сбербанк и корпорация Microsoft разработали систему управления робототехникой, в основе которой лежит искусственный интеллект (ИИ). Как сообщили CNews представители Microsoft, она прошла серию испытаний в полевых условиях.

Совместное детище Microsoft и Сбербанка создавалось для обучения тех или иных роботов взаимодействовать с различными физическими объектами непостоянной формы, например, мешками с сыпучим содержимым. Система позволяет «натренировать» робота так, чтобы он манипулировать этими предметами в пространстве почти так же, как человек.

В отличие от захвата твердотельных объектов, манипуляции объектами непостоянной формы из-за подвижного центра тяжести требуют постоянного вычисления положения и ориентации захватного устройства в каждом отдельном случае. Для расчета и предсказания этих параметров при разработке системы авторы использовали различные методы глубокого обучения, а также алгоритмы так называемого «обучения с подкреплением».

В качестве объекта с непостоянной формой во время разработки были использованы инкассаторские мешки с железными монетами весом до шести килограммов. В процессе системы создания группа специалистов, работавших над ней, обучила робота-манипулятора выгружать эти мешки из мобильных тележек для их последующей обработки в счетных машинах. По итогам тестирования система продемонстрировала точность в пределах 95%.

Робот Сбербанка и Microsoft способен заменить людей во многих сферах

В итоге специалисты Сбербанка и Microsoft разработали решение, способное взаимодействовать с людьми и при этом замещать их при выполнении механически сложной рутинной работы. Это, по словам разработчиков, было основной целью проекта.

Области применения

Подобная технология, рассказали CNews представители Microsoft, может быть востребована в широком ряде сфер.

Особенно целесообразно ее применение для решения тех задач, где человек подвергается опасности или должен прилагать чрезвычайные физические усилия, например, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и т.д. – везде, где необходимо совершать действия с объектами непостоянной формы.

Инвестиции и дальнейшее продвижение

Работа над проектом началась в мае 2019 г. и продлилась до мая 2020 г. включительно. Систему разрабатывала команда из восьми человек, в которую вошли инженеры Лаборатории робототехники (Москва) и специалисты Microsoft в Беркли и Редмонде (США).

Демонстрация работы ИИ-системы на примере инкассаторских мешков

По заявлениям авторов этой системы, в России по состоянию на начало декабря 2020 г. у нее не существовало ни одного аналога. Что касается схожих систем, созданных за рубежом, то разработчики уверены, что решение задачи выгрузки тяжелых пластиковых мешков с грузом (весом до шести кг) из тележки с использованием глубокого обучения с подкреплением, является уникальным в масштабах всего мира. «За все время работы над проектом мы не смогли получить подтверждение, что в мире есть аналогичные разработки. Наиболее близкий аналог среди существующих работ – роботы работают с конвейерами и корзинами, перекладывают легкие пластиковые пакеты (почтовые конверты, упаковку с одеждой и др.) с помощью пневматических захватов, что является гораздо более простой задачей», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Объемы финансовых вливаний в создание данной системы, компании на момент публикации материала не раскрывали. В Сбербанке рассказали CNews, что вложения в проект компании поделили между собой поровну – Сбербанк инвестировал в прикладную область, а Microsoft предоставил инфраструктуру и специалистов по облачным вычислениям.

На запрос CNews, есть ли у компаний планы по продаже лицензий на систему своим клиентам, сотрудники Microsoft отметили, что вместе со Сбербанком они будут способствовать развитию и более широкому распространению их разработки. «Система может быть востребована во множестве отраслей отечественной экономики», – отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как проходила разработка

В Microsoft рассказали CNews, что весь процесс разработки проекта, занявший 13 месяцев, был разделен на три этапа. На первом специалисты создали реалистичную симуляцию робототехнической установки и объектов для манипуляции, в роли которых выступали мешки с металлическими монетами. При создании симуляции учитывались все физические характеристики этих мешков.

В рамках второго этапа готовая симуляция был интегрирована со средой разработки машинного обучения. Разработчики начали проводить экспериментов в симуляционной среде с обучением интеллектуального агента управлению виртуальным роботом. Для этого исследователями был применен подход machine teaching («обучение машин», не путать с machine learning, машинным обучением).

Третий этап стал завершающим – после обучения в симуляторах интеллектуальный агент управления был перенесен на реального робота, установленного в Лаборатории робототехники Сбербанка. Последующие тесты и доработки системы осуществлялись уже на нем.