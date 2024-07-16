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Внешний аккумулятор Ugreen на 48000 мАч уже в продаже

Компания diHouse предлагает партнерам новый внешний аккумулятор Ugreen 300W 48000mAh Portable Charger Power Bank, который отличается выдающейся компактностью с учетом внушительной мощности – 48000 мАч. Корпус оснащен удобной ручкой для переноски и светодиодной подсветкой. При габаритах 14,5x16x7,7 см устройство весит 1,8 кг. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Ugreen 300W 48000mAh Portable Charger Power Bank работает на аккумуляторах LiFePO4 автомобильного класса с высокой плотностью и длительным сроком службы. Выходная мощность составляет 300 Вт, при этом само устройство можно заряжать при мощности в 140 Вт. Быстрая зарядка осуществляется на 1,5 часа. Даже после трех тыс. циклов перезарядки емкость аккумулятора уменьшается всего лишь до 80%.

Мощности 48000 мАч хватает примерно на 11 зарядок смартфона, также такой емкости достаточно для полной подзарядки большинства ноутбуков. На корпусе расположен большой цифровой дисплей, который отражает актуальные данные о работе устройства, а также пять портов: два порта USB-A и три порта USB-C.

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Внешний аккумулятор Ugreen на 48000 мАч уже в продаже

Мощные портативные внешние аккумуляторы – всегда востребованный продукт, особенно в период летних отпусков. Идеально подойдет для длительных походов и путешествий на дальние расстояния, когда требуется резервный источник питания вдали от электрической сети.

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