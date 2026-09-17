diHouse представляет на российском рынке новинки аксессуаров Ugreen серии Air

Компания diHouse представила на российском рынке новинки аксессуаров Ugreen серии Air. В новом поступлении представлены магнитные пауэрбанки MagFlow Air и сетевые зарядные устройства Nexode Air.

На рынке магнитных пауэрбанков и сетевых зарядных устройств ключевым трендом становится универсальность: стандарт Qi2 и поддержка PPS обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Производители делают ставку на ультратонкие магнитные корпуса и компактные GaN-адаптеры. При этом повышенное внимание уделяется безопасности. Новинки Ugreen Air отвечают ключевым трендам этого сегмента рынка. В новую поставку вошли модели пауэрбанков MagFlow Air PB570, PB580 и сетевые зарядные устройства X840, X860, X880, X865, X876 и X850.

Пауэрбанки MagFlow Air поддерживают беспроводную зарядку стандарта Qi2 мощностью 15 Вт. Оба устройства ориентированы на удобство ежедневного использования и имеют компактные корпуса. Модель MagFlow Air PB570 (10000 мА*ч) обеспечивает проводную быструю зарядку мощностью 30 Вт, оснащена встроенным кабелем. Пауэрбанк MagFlow Air PB580 (5000 м*Ач) отличается ультратонким дизайном, поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт и обладает режимом двойной зарядки.

Сетевые зарядные устройства используют технологию нитрида галлия (GaN), что обеспечивает компактные размеры и эффективность. Устройства поддерживают широкий спектр протоколов быстрой зарядки, включая Power Delivery и PPS, а также оснащены многоуровневыми системами защиты: от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и скачков напряжения. Большинство моделей позиционируются как портативные решения для зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Модель X840 (Nexode Air PPS 45W) выдаёт до 45 Вт через один порт USB-C, имеет огнестойкий корпус и компактный дизайн, поставляется без кабеля. Сетевое зарядное устройство X860 также имеет один порт USB-C, но обладает мощностью 65 Вт и обладает комплектным кабелем USB Type-C длиной 1 м. Модель X880 отличается максимальной мощностью 100 Вт, подходит для зарядки MacBook Pro, имеет складную вилку и матовый корпус. Устройство X865 оснащено тремя портами (два USB-C и один порт USB-A) с интеллектуальным распределением тока и складными контактами.

Ультратонкая модель зарядного устройства X876 имеет три порта (два USB-C и один USB-A), фирменную архитектуру AirPyra, систему термомониторинга. Модель X850 представляет собой сверхтонкое устройство с одним портом USB-C, поддерживающее умный контроль температуры и капельную зарядку при заполнении аккумулятора.