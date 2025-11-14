Получите все материалы CNews по ключевому слову
Petsee
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Petsee и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12199 2
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 360 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6416 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399676, в очереди разбора - 732414.
Создано именных указателей - 185836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.