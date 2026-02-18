Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже

Компания diHouse представляет линейку новых внешних аккумуляторов (пауэрбанки) Ugreen — РВ550, РВ726, РВ527 и РВ507. В линейке представлены модели с поддержкой быстрой зарядки и встроенными кабелями. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Особое внимание стоит обратить на устройства с сертификатом CCC (China Compulsory Certification) — он подтверждает соответствие аккумуляторов требованиям безопасности и позволяет перевозить такие устройства в ручной клади на авиарейсах в рамках действующих ограничений на литий-ионные батареи.

Внешний аккумулятор Ugreen PB550 20000 mAh 67W

Пауэрбанк емкостью 20 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт, что позволяет заряжать не только смартфоны и планшеты, но и ноутбуки. Встроенный кабель USB-C с надежной оплеткой делает использование устройства особенно удобным в поездках — дополнительный провод не потребуется. Модель сертифицирована по стандарту CCC и подходит для авиаперелетов.

Внешний аккумулятор Ugreen PB726 20000 mAh 165W Retractable

Модель из линейки Retractable с выходными интерфейсами USB, USB Type-C и выдвижным кабелем упрощает использование, исключая необходимость дополнительных проводов. Аккумулятор емкость 20 000 мАч рассчитан на высокие нагрузки и поддерживает мощность до 165 Вт. Дисплей отражает уровень заряда самого пауэрбанка, а также параметры зарядки подключенных устройств. Подходит для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и других девайсов одновременно. Имеет сертификат CCC и и подходит для авиаперелетов.

Внешний аккумулятор Ugreen PB527 6000 mAh 30W

Компактный пауэрбанк с магнитной фиксацией и встроенным кабелем оптимален для быстрой зарядки смартфонов и наушников. Емкость 6000 мАч и мощность до 30 Вт делают модель подходящим решением для повседневного использования. Небольшие размеры и малый вес позволяют носить устройство с собой каждый день.

Внешний аккумулятор Ugreen PB507 10000 mAh 20W

Универсальный пауэрбанк и емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку до 20 Вт. Оснащен двумя выходами USB Type-C и USB Type-A для одновременного подключения устройств. Поддержка двухсторонней быстрой зарядки ускоряет восполнение энергии как подключенных гаджетов, так и самого аккумулятора.

Ориентировочные розничные цены на новые пауэрбанки Ugreen составляют: 5 290 руб. – модель РВ550, 7 990 руб. – РВ726 и РВ527, 2 390 руб. – РВ507.