Разделы

Техника
|

Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже

Компания diHouse представляет линейку новых внешних аккумуляторов (пауэрбанки) Ugreen — РВ550, РВ726, РВ527 и РВ507. В линейке представлены модели с поддержкой быстрой зарядки и встроенными кабелями. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Особое внимание стоит обратить на устройства с сертификатом CCC (China Compulsory Certification) — он подтверждает соответствие аккумуляторов требованиям безопасности и позволяет перевозить такие устройства в ручной клади на авиарейсах в рамках действующих ограничений на литий-ионные батареи.

Внешний аккумулятор Ugreen PB550 20000 mAh 67W

Пауэрбанк емкостью 20 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт, что позволяет заряжать не только смартфоны и планшеты, но и ноутбуки. Встроенный кабель USB-C с надежной оплеткой делает использование устройства особенно удобным в поездках — дополнительный провод не потребуется. Модель сертифицирована по стандарту CCC и подходит для авиаперелетов.

Внешний аккумулятор Ugreen PB726 20000 mAh 165W Retractable

pb726_3.jpg

diHouse

Модель из линейки Retractable с выходными интерфейсами USB, USB Type-C и выдвижным кабелем упрощает использование, исключая необходимость дополнительных проводов. Аккумулятор емкость 20 000 мАч рассчитан на высокие нагрузки и поддерживает мощность до 165 Вт. Дисплей отражает уровень заряда самого пауэрбанка, а также параметры зарядки подключенных устройств. Подходит для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и других девайсов одновременно. Имеет сертификат CCC и и подходит для авиаперелетов.

Внешний аккумулятор Ugreen PB527 6000 mAh 30W

Компактный пауэрбанк с магнитной фиксацией и встроенным кабелем оптимален для быстрой зарядки смартфонов и наушников. Емкость 6000 мАч и мощность до 30 Вт делают модель подходящим решением для повседневного использования. Небольшие размеры и малый вес позволяют носить устройство с собой каждый день.

Внешний аккумулятор Ugreen PB507 10000 mAh 20W

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Универсальный пауэрбанк и емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку до 20 Вт. Оснащен двумя выходами USB Type-C и USB Type-A для одновременного подключения устройств. Поддержка двухсторонней быстрой зарядки ускоряет восполнение энергии как подключенных гаджетов, так и самого аккумулятора.

Ориентировочные розничные цены на новые пауэрбанки Ugreen составляют: 5 290 руб. – модель РВ550, 7 990 руб. – РВ726 и РВ527, 2 390 руб. – РВ507.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще