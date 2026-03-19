Новая линейка хабов Ugreen в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке новую линейку хабов и док-станций Ugreen, обеспечивающих удобное подключение сразу нескольких устройств и комфортную работу с периферией. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Хаб Ugreen CM889 (75179) 7-in-1 — универсальный адаптер станет удобным решением для пользователей ноутбуков и планшетов с ограниченным количеством портов. Превращает устройство в полноценную рабочую станцию в офисе, дома или в дороге благодаря компактному дизайну и весу всего в 140 грамм. HDMI-порт позволяет выводить изображение на внешний дисплей. Поддержка PD через порт USB-C обеспечивает зарядку подключенного устройства, а с помощью картридера SD/microSD можно получить удобный доступ к файлам, хранящимся на карте памяти. Наличие 3-х портов USB-A дает возможность подключать несколько устройств одновременно.

Хаб Ugreen CM511 (75586) 6-in-1 — универсальный и портативный вариант для пользователей, которым требуется больше портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Хаб оснащен тремя портами USB 3.0, USB-C, HDMI и картридером SDXC/microSDXC, что позволяет подключать накопители, клавиатуры, мыши и другие устройства. Через порт HDMI можно выводить изображение на внешний монитор или проектор. Подключение осуществляется через USB-C с высокой скоростью передачи данных и поддержкой технологии Power Delivery для подзарядки устройств. Компактный корпус темно-серого цвета с матовой текстурой и прочным кабелем делает хаб удобным для использования где угодно.

Хаб Ugreen CM498 (75902) 7-in-1 ориентирован на пользователей, которым важны расширенные возможности подключения и поддержка современных стандартов передачи данных. Модель оснащена HDMI, DisplayPort, 2-мя портами USB-C и 2-мя портамиUSB-A. Поддерживается вывод изображения через HDMI с разрешением до 4K при 60 Гц, а через DisplayPort — до 8K при 30 Гц. Порты USB-C и USB-A обеспечивают скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет быстро работать с внешними накопителями и другими устройствами. Один из портов USB-C поддерживает Power Delivery 3.0 до 100 Вт для зарядки подключенного ноутбука. Совместим с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Док-станция Ugreen CM843 (85489) Thunderbolt 5 14-in-1 объединяет сразу 14 различных портов в одном корпусе. Устройство позволяет подключать мониторы, внешние накопители, сетевые кабели, аудиоустройства и другую периферию через один универсальный разъем. Благодаря поддержке новейшего стандарта Thunderbolt 5, который обеспечивает рекордную скорость передачи данных до 120 Гбит/с. Док-станция оснащена широким набором интерфейсов, включая HDMI, USB-A, USB-C, Ethernet, картридеры и аудиоразъемы, что позволяет подключить практически все необходимое оборудование без дополнительных адаптеров. Компактный корпус и продуманная конструкция делают модель удобным решением для организации рабочего пространства — как в офисе, так и дома.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: Ugreen СМ889 – 3,19 тыс. руб., Ugreen СМ511 – 2,99 тыс. руб. и Ugreen СМ498 – 4,49 тыс. руб. и Ugreen СМ843 – 12,59 тыс. руб.