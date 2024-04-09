Новые хабы Revodok от Ugreen на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новую линейку хабов и адаптеров Revodok от известного производителя аксессуаров Ugreen: хаб Revodok 6-в-1 для MacBook Pro/Air Ugreen, многофункциональный адаптер Revodok 6-в-1 Ugreen, адаптер Revodok Pro 11-в-1 Ugreen, конвертер Revodok Pro 10-в-1 Ugreen. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Главное преимущество новой линейки хабов и адаптеров Revodok – возможность одним движением подключить большое количество периферийных устройств к рабочему ноутбуку: флешки, SSD кейсы, различные накопители, компьютерные мыши, клавиатуры, мониторы, наушники, интернет. Компактные и функциональные модели позволят держать рабочее место в порядке, без множества спутанных проводов.

Хаб Revodok 6-в-1 для MacBook Pro/Air Ugreen с двойным портом USB-C оснащен выходным портом HDMI 4K, разъемом для чтения карт SD и TF, а также тремя портами USB 3.0. Все разъемы могут работать одновременно, что избавляет от необходимости многократного подключения и отключения.

diHouse Revodok 6-в-1 Ugreen

Многофункциональный адаптер Revodok 6-в-1 Ugreen оснащен тремя выходами USB-A 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, разъемом HDMI с разрешением до 4K*2K/30 Гц и слотом для чтения карт SD/TF (можно использовать одновременно). Корпус изготовлен из алюминия и пластика.

Адаптер Revodok Pro 11-в-1 Ugreen предлагает 11 разъемов разного типа, при этом вес устройства составляет всего 199 г, поэтому так удобно брать его с собой в путешествие или деловую поездку. На одной стороне расположены 2 порта USB-A 3.2, один порт USB-С 3.2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, слот для чтения карт SD/TF, а также порт для подключения наушников и микрофона Audio/Mic. С другой стороны расположены два порта HDMI, разъемы USB-А 3.0 и USB-С, а также порт Ethernet для прямого подключения к сети.

diHouse Revodok Pro 10-в-1 Ugreen

Конвертер Revodok Pro 10-в-1 Ugreen оснащен двумя разъемами HDMI (два дисплея 4K@60Hz или один дисплей 8K@30Hz), по одному порту USB-C (5 Гбит/с) и USB-A 3.0 (5 Гбит/с), двумя портами USB-A 2.0, слотом для чтения карт SD/Micro SD, портом RJ45 Ethernet 1000 Мбит/с для прямого подключения к интернету и разъемом USB-C 100W Power Delivery (поддерживает сквозную зарядку через USB-C мощностью до 85 Вт).

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.

Компания Ugreen, основанная в 2012 г., создает зарядные устройства, аксессуары для мобильных телефонов и компьютеров, аксессуары для дома и автомобилей.