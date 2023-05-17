Мультипортовые зарядные устройства UGREEN DigiNest

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет линейку новых мультипортовых зарядных устройств UGREEN, главной отличительной особенность которых является возможность быстрой одновременной зарядки сразу нескольких устройств. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Зарядное устройство UGREEN DigiNest 30 Вт, выполненное в корпусе из огнеупорного материала, работает на основе технологии GaN, которая позволяет аксессуару поддерживать высокую скорость работы и энергоэффективность при небольших габаритах (вес – 147,7 г). Устройство защищено от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и подходит для работы не только со стандартными гаджетами, такими как наушники, ноутбуки или смартфоны, но и с бытовой техникой, а также кухонными приборами. Устройство оснащено четырьмя портами зарядки: два разъема USB-A, один разъем USB-C, одна электрическая розетка с разъемом под вилку европейского образца. Порт USB-C обеспечивает зарядку мощностью 30 Вт, а порты USB-A рассчитаны на 18 Вт. При использовании двух и более портов одновременно максимальная мощность каждого будет 15,5 Вт. Поддерживает протоколы быстрой зарядки от разных производителей.

DigiNest 30 Вт

Сетевой фильтр UGREEN DigiNest Life 30 Вт, включает две розетки переменного тока, два разъема класса USB-A и один порт USB-C. Такое разнообразие портов позволяет заряжать несколько разных устройств одновременно: компьютер, смартфон, планшет, беспроводные наушники и многое другое. Поддерживаемые протоколы быстрой зарядки – Power Delivery и QuickCharge 3.0. Разъем USB-С поддерживает мощность до 30 Вт, а разъем USB-A поддерживает мощность до 18 Вт. При этом суммарная мощность всех разъемов не превышает 30 Вт. Длина кабеля данного сетевого фильтра составляет 1,8 м.

Зарядное устройство DigiNest Cube 65 Вт – зарядное устройство, по форме напоминающее куб с обтекаемыми углами. Оно поможет оптимизировать пространство даже на самом компактном рабочем месте. Девайс предлагает семь портов для различных устройств: три розетки переменного тока, два разъема класса USB-A, два порта USB-C. Наличие универсальной кнопки вкл/выкл упрощает эксплуатацию – больше не нужно без конца вынимать и вставлять кабели, достаточно просто отключить устройство.

DigiNest Cube 65 Вт работает на основе технологии GaN, которая позволяет сохранять высокую скорость работы и энергоэффективность при небольших габаритах. Защищено от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания. Корпус изготовлен из огнеупорного материала класса V0.

Зарядная станция DigiNest Pro 100 Вт – это возможность заряжать несколько устройств одновременно дома и в офисе при помощи скоростных портов USB и розеток переменного тока. Устройство включает три разъема класса USB-C, один порт USB-A и две розетки переменного тока. Универсальная кнопка вкл/выкл упрощает эксплуатацию – больше не нужно без конца вынимать и вставлять кабели, достаточно просто отключить устройство. Аксессуар поддерживает протоколы быстрой зарядки для устройств от известных брендов: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и др.

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна Безопасность

Станция работает на основе технологии GaN, которая позволяет сохранять высокую скорость работы и энергоэффективность при небольших габаритах. Защищено от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания. Корпус изготовлен из огнеупорного материала.

***

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г составил 73,7 млрд рублей, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.