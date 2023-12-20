Новые наушники Ugreen на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые наушники HiTune Max 5 и HiTune T6 Active Noise-Cancelling Earbuds от производителя электронных устройств и аксессуаров Ugreen. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Полноразмерные беспроводные наушники Ugreen HiTune Max 5 с мягкими амбушюрами и поддержкой активного шумоподавления подойдут для рабочих звонков, игровых чатов, прослушивания музыки, книг и подкастов. Интеллектуальный алгоритм нейтрализации внешнего шума позволяет отвечать на звонки и хорошо слышать собеседника даже в толпе, на шумной улице или в переполненном ресторане.

Ugreen HiTune Max 5

Наушники способны работать до 55 часов в режиме шумоподавления и до 90 часов — в обычном режиме. Полная зарядка устройства занимает 1,5 часа. Наличие 40-мм драйвера с композитной мембраной обеспечивает объемное звучание всего спектра звуков. Моментальная синхронизация со смартфоном, компьютером и другой техникой позволяют не только работать, но и играть в компьютерные игры. Радиус действия — 10 метров.

Беспроводные наушники Ugreen HiTune T6 Active Noise-Cancelling Earbuds оснащены 10-мм драйвером, шестью микрофонами и ИИ-алгоритмом анализа шума, которые обеспечивают качественное шумоподавление и возможность без помех совершать звонки даже в шумных помещениях и на улице. Благодаря Bluetooth 5.3 устройство моментально подключается к смартфону и работает с минимальной задержкой 130 мс. Запускать и останавливать воспроизведение музыки, а также отвечать на звонки можно с помощью сенсорной панели на каждом наушнике.

Ugreen HiTune T6 Active Noise-Cancelling Earbuds

Наушники работают 7 часов подряд на одном заряде и еще 30 часов их можно заряжать от кейса. Полная зарядка кейса занимает 1,5 часа. Корпус со степенью защиты от влаги IPX5 позволяет гулять и заниматься спортом в любую погоду.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.