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Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке новые мощные и портативные зарядные устройства Ugreen Nexode RG Robot 65 Вт с оригинальным дизайном в виде сиреневого робота-девочки и черного робота-мальчика. Функциональные и качественные зарядные устройства были и остаются востребованной категорией товаров, поскольку в настоящее время практически каждый владеет минимум 2-3 девайсами, которые необходимо постоянно заряжать. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Новинки Ugreen обеспечивают высокоскоростную зарядку, в среднем ноутбук заряжается наполовину всего за 30 минут. Чтобы избежать перегрева и порчи оборудования, Nexode RG Robot 65 Вт оснащены встроенной системой Thermal Guard™ от Ugreen, которая отслеживает изменение температуры в режиме реального времени и регулирует работу устройства. Микросхемы GaNFast™ повышают энергоэффективность девайса и обеспечивают лучший отвод тепла.

Зарядные устройства Nexode RG Robot 65 Вт совместимы со всеми современными смартфонами и планшетами. Поддерживают различные протоколы быстрой зарядки, включая PD/QC/SCP/FCA. Наличие 3 разъемов позволяют заряжать 3 устройства одновременно.

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Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже

Чтобы сделать модели уникальными и привлекательными, дизайнер, работавший над проектом, тщательно продумал некоторые детали. Например, на корпусах расположены удобные мини-дисплеи, которые отображают статус зарядки в режиме реального времени с помощью разных смайликов. Съемный защитный чехол для вилки выполнен в виде маленьких ботинок. Дизайнер отразил свою любовь к музыке, поместив на голову роботов наушники.

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