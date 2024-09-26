Новая линейка зарядных устройств Nexode S от Ugreen

Компания diHouse представляет новые сетевые зарядные устройства от Ugreen – Nexode S 30 Вт и 65 Вт. Как и все модели этой категории от Ugreen, устройства линейки Nexode S оснащены функцией быстрой зарядки, а также системой защиты от коротких замыканий и перегрева. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Устройства линейки Ugreen Nexode S оснащены функцией быстрой зарядки разной мощности: 30 Вт, 65 Вт и 100 Вт. При заявленных параметрах девайсы представлены в предельно компактном и обтекаемом формате. Модели работают на базе энергоэффективного чипа GaNInfinity, который равномерно распределяет нагрузку на устройство, защищая его от перегрева, а аккумулятор – от быстрой потери мощности. Технология Thermal Guard Tech предотвращает перегрузку и появление коротких замыканий, чтобы заряжаемые устройства не вышли из строя. Устройства Ugreen Nexode S совместимы с большинством современных ноутбуков, планшетов, смартфонов и беспроводных наушников.

diHouse Новая линейка зарядных устройств Nexode S от Ugreen

Ugreen Nexode S 30 Вт заряжает iPhone 15 с 0-59% за 30 минут. На корпусе расположен один разъем типа USB-C.

Ugreen Nexode S 65 Вт подходит для зарядки трех устройств одновременно благодаря наличию трех портов: два USB-C1/C2 и USB-A. Уровень заряда Macbook Air 2 повышается до 51% за 31 минуту. Нагрузка распределяется следующим образом: USB-C1/C2: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.25A (65W Max); USB-A: 5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A/10V⎓2.25A (22.5W Max).

Ugreen Nexode S 100 Вт оснащено сразу четырьмя разъемами: USB-C1/C2/C3 и USB-A. Устройство заряжает Macbook Pro 15 за два часа. При зарядке сразу нескольких девайсов напряжение распределяется следующим образом: USB-C1/C2: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A (100 W Max); USB-C3: 5V⎓3A/9V⎓2.5A/12V⎓1.88A/15V⎓1.5A (22.5W Max); USB-A: 4.5V⎓5A/5V⎓4.5A/5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A (22.5W Max).