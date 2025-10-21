Разделы

Размером с кредитку: компактные магнитные пауэрбанки Baseus PicoGo AM31 и AM41 в России

Бренд аксессуаров Baseus представляет новые магнитные пауэрбанки AM41 Ultra-Slim и AM31 Ultra-Mini из линейки зарядных устройств PicoGo. Их главная особенность — компактный корпус размером с банковскую карту, выполненный из алюминия с силиконовой вставкой. Все новинки поддерживают быструю беспроводную зарядку 15 Вт по стандарту Qi2. Модели уже поступили в продажу. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

PicoGo AM41 Ultra-Slim доступен в конфигурации на 10 000 мАч. Устройство поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт с прочным магнитным креплением корпуса. Доступна и быстрая проводная зарядка по стандарту Quick Charge 3.0, мощность зарядки при этом достигает 27 Вт. Умный чип отслеживает температуру аккумулятора и предотвращает перегрев. Новинка не только компактная и тонкая, но и легкая. При габаритах 10х7х2 см пауэрбанк весит 175 г.

PicoGo AM31 Ultra-Mini – компактный внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч. С размером корпуса 9х6х1 см пауэрбанк помещается в карман, также он весит всего 132 г и не мешает пользоваться смартфоном во время зарядки. Благодаря встроенной ножке модель можно использовать в качестве подставки. Магнитное крепление и улучшенный стандарт Qi2 обеспечивают быструю зарядку 15 Вт в беспроводном режиме. Порт USB-C поддерживает быструю проводную зарядку 20 Вт по стандарту Quick Charge 3.0. Датчик NTC предотвращает перегрев устройства.

Новые внешние аккумуляторы Baseus PicoGo совместимы с широким списком устройств, включая смартфоны Apple и Android. Пауэрбанк AM41 Ultra-Slim эксклюзивно представлен в сети магазинов «М.Видео», а также доступен к покупке в официальном магазине Baseus на Ozon, позднее на Ozon появится модель на 5 000 мАч. Модель AM31 Ultra-Mini поступила продажу в сети «М.Видео». Рекомендуемые розничные цены: AM41 на 10 000 мАч – 4 999 руб., AM31 – 3 599 руб.

