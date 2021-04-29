Lenovo представила планшет Tab P11 на российском рынке. Цена. Фото

Lenovo представила планшет Tab P11 на российском рынке.

Lenovo Tab P11 предназначен для всей семьи, в том числе в качестве первого планшета для ребенка – устройство поддерживает специальный детский режим Kids Space от Google.

Планшет Lenovo Tab P11 представлен в светло-сером или платиновом оттенках и имеет современное двухцветное исполнение, а прочный тонкий корпус из алюминиевого сплава делает дизайн еще более изящным.

Модель базируется на операционной системе Android 10 и обладает 11-дюймовым экраном. Планшет оснащен сенсорным жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД) с IPS-матрицей и высоким разрешением 2K (2000x1200). Благодаря встроенной технологии для защиты глаз Eye Care, имеющей сертификацию TÜV Rheinland, снижается уровень синего излучения и уменьшается нагрузка на глаза.

Планшет Lenovo Tab P11 работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 662. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ или 6 ГБ, а размер хранилища достигает 128 ГБ при максимальной конфигурации. При этом в устройстве предусмотрен отдельный слот для карты Micro SD.

Планшет Lenovo Tab P11

Батарея емкостью 7700 мАч обеспечит до 15 часов автономной работы при активном использовании. Также поддерживается функция быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Воспроизводите музыку и видео с помощью системы из четырех динамиков и технологии Dolby Atmos с максимальным эффектом погружения.

Устройство оснащено задней камерой, разрешением в 13 МП с автофокусом и вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой с постоянным фокусным расстоянием. Кроме того, во время видеозвонков пользователь сможет включить функцию Smart Privacy, позволяющую размыть задний фон, чтобы собеседников ничего не отвлекало.

Lenovo Tab P11 имеет сертификат для трансляции Netflix в высоком разрешении (HD). Максимальная яркость экрана достигает 400 нит, что позволяет пользоваться планшетом даже в солнечную погоду. Устройство легко носить с собой, его вес составляет 520 г, а площадь экрана занимает 85%.

Tab P11 поддерживает специальный детский режим и предоставляет доступ к приложению Google Kids Space – к библиотеке игр, книг и специальных приложений для детей, которые помогут им развиваться в различных сферах.

Для удобства пользователей дополнительно с планшетом можно приобрести сверхтонкую клавиатуру с тачпадом, которую при необходимости вы сможете быстро установить; специальный чехол с магнитной стойкой и стилус для быстрых заметок. Простой в использовании стилус Lenovo Precision Pen 2 умеет определять наклон и чутко улавливать силу нажима, благодаря чему письмо и рисование на планшете становятся более аккуратными. Он способен работать до 200 часов без подзарядки, благодаря емкому аккумулятору объемом в 60 мАч и разъему USB Type-C.

Планшет Lenovo Tab P11 поставляется в двух цветах – светло-сером и платиновом оттенках на выбор.

Планшет доступен на российском рынке с апреля 2021 г. Его рекомендованная розничная цена составляет от 21990 руб.