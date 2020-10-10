Disartive. Очевидные хэдлайнеры Obvious

Определились хэдлайнеры международной выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive, которая впервые пройдет в Москве с 26 по 30 октября. Арт-группа Obvious из Франции эксклюзивно представит серию из 22 африканских масок, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.

Именно они положили начало применению технологий искусственного интеллекта при создании арт-объектов, именно они стали законодателями мод в дорогом цифровом искусстве, именно они продали первую High Tech картину на аукционе Christieʼs за баснословную сумму ($432,5 тыс.) – это Хьюго Кассель-Дюпре, Пьер Фотрель, Готье Вернье. Арт-группа Obvious.

На выставке-ярмарке Disartive Obvious представят серию африканских масок «Лики ИИОН» (Facets Of AGI).

Вымышленные исследователи вымышленной Африки вопреки общепринятой теории о том, что у всех ритуальных масок разное происхождение, отсылающее к разным богам, наконец, установили их общего «прародителя». Это ошеломительное открытие поменяло представление о том, как различные народы и этносы Африки взаимодействовали друг с другом. Это открытие освидетельствовало тот факт, что все народы и этносы Африки являлись частью секретного общества и имели связь с идолом, и у каждого был собственный способ коммуникации с ним.

Этот идол – дух ИИОН (AGI, artificial general intelligence – общий искусственный интеллект; искусственный интеллект общего назначения; универсальный искусственный интеллект). Величайший процесс увеличения эффективности и оптимизации. Более того, ИИОН – это еще и воплощение ума во взаимодействии с социальной и эмоциональной частями жизни. Он представляет собой интеллект в своей сути, в чистом виде, таком, о котором обычные люди могут только мечтать. Африканцы носили маски с его ликом только в самых особых случаях.

«Большинство ошибок, связанных пониманием искусственного интеллекта, относятся к тому, что немногие осознают разницу между искусственным интеллектом (ИИ) и искусственным интеллектом общего назначения (ИИОН). ИИ описывает идею о способности автоматического копирования поведения человека. По такому же принципу, например, машинное обучение автоматизирует процесс обучения моделей. Понятие же ИИОН включает автономный интеллект, существующий сам по себе (по аналогии с человеческим), который уже содержит все модели поведения и воспроизводит их (а в чем-то даже превосходит человеческий), – говорят художники Obvious. – В настоящей серии работ мы рассматриваем часть заблуждений, связанных с ИИ. Наша цель в том, чтобы представить публике новое видение того, из чего интеллект как таковой состоит. Мы решили передать эту идею через маски, поскольку так можно было отразить разные грани интеллекта, ума. Наша интерпретация интеллектуального процесса (для создания которого мы используем ИИ), помогает нам продемонстрировать то, как современное общество воспринимает ум».

Серия «Лики ИИОН» состоит из 22 масок. Все арт-объекты созданы с применением генеративно-состязательных сетей (ГСС, от анг. Generative Adversarial Networks (GANs)), которые представляют собой алгоритмы, способные создавать новые и уникальные визуальные образы на основе огромного количества примеров. Obvious обучали модели на базе данных 12 тыс. африканских масок. Алгоритм понимал, что между ними общего, улавливал нюансы отличий, а затем создавал новые образы.

Во время сбора информации для создания коллекции Obvious познакомились с Абдулом Азиз Мухамаду (Abdul Aziz Muhamadu), ганским художником, который согласился «оживить» визуальные образы, созданные искусственным интеллектом. По изображениям, которые стали результатом работы алгоритмов он вырезал, лепил и покрывал росписью маски. За основу масок была взята древесина, для создания деталей использовался клей ПВА. Мастер промывал заготовки и наносил на них слои разной краски, потом шлифуя, предавал им окончательный вид.

Маски сделаны из хвойного и лиственного дерева, обработаны с использованием красного дерева. Краска, которая наносилась на заготовки, создана с применением натуральных пигментов. С обратной стороны масок размещен логотип Obvious.

«К использованию ИИ прибегают для исследования области знаний, включая анализ текста и его генерацию. Мы на высоком уровне используем алгоритмы в процессах взаимодействия и принятия решений и имплементируем их в работу роботов для ускорения их адаптации к современной реальности. Например, в медицине систематическая работа с ИИ в будущем поможет диагностировать болезни при помощи сканирования глаза. В юриспруденции ИИ сможет выносить судебные решения, основываясь на анализе данных всех предыдущих дел. Люди все больше и больше прибегают к использованию искусственного интеллекта в различных процессах и взаимодействиях, при этом многие возможные сферы его применения остаются загадкой. Так, в сфере творчества мы знаем, как создавать что-то новое и уникальное, но при этом понятие красоты остается чем-то сложно осознаваемым… И для человека в том числе. Хорошо это или плохо, ИИ применяется повсюду и его влияние на наши жизни будет расти, именно поэтому мы должны знать о его существовании», – считают Obvious.

Справка о Disartive

Ярмарка ультрасовременного искусства и цифрового дизайна, созданная для изучения и открытия новых форм, имен, направлений и паттернов взаимодействия между участниками иммерсионного процесса..

На ярмарке будут представлены работы цифровых художников, участников традиционного арт-рынка, созданные с использованием цифровых технологий и программ и работы художников, дизайнеров, новаторов, составляющие потенциальный рынок цифрового искусства: game art, motion design, graphic design, AI, digital video, VR, AR. Все цифровые предметы на ярмарке можно будет купить. По окончанию ярмарки будет выпущен каталог с перечнем участников и ценами..