Выпущен планшет под Linux на выбор. Он «не для всех», но лучше, чем iPad Pro. Цена

Состоялся релиз планшета Juno Tab 2 под управлением Debian, Ubuntu, Manjaro или Mobian Linux на выбор. Он стоит от $525 и вмещает в себя намного больше оперативной памяти, чем современные планшеты, даже Apple iPad Pro. Встроенной памяти у него еще больше, чем у первой модели линейки и это полноценный скоростной SSD с интерфейсом М.2.

Новый планшет для линуксоидов

Компания Juno Computers выпустила планшетный компьютер Juno Tab 2, отличительная особенность которого – отсутствие предустановленных iOS, Android и даже Windows. Вместо этих платформ на планшете работает Linux, и при покупке покупателю дается выбор из четырех дистрибутивов, один из которых разработчики установят на компьютер перед отправкой.

Выбрать можно из Debian, Manjaro, Mobian и Ubuntu, и вполне вероятно, что список поддерживаемых дистрибутивов в скором будущем может увеличиться. Планшет Juno Tab 2 выделяется внушительным объемом памяти, причем как оперативной, так и встроенной. В нем их емкость больше, чем в среднестатистических ноутбуках и ПК, и точно больше, чем в планшетах на Android. В базовую комплектацию, которая стоит $525 (47,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 июля 2023 г.), входят 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDRR4-3200 (модули распаяны на плате) и полноценный SSD с интерфейсом М.2 объемом 128 ГБ. Накопитель можно заменить на аналогичный, вмещающий от 256 ГБ до 2 ТБ информации. Это больше, чем у современных Apple iPad Pro, к том же в последних нет возможности самостоятельной замены штатного носителя информации.

Фото: Juno Computers Ubuntu на планшете - очень редкое явление

В стоимость планшета Juno Tab 2 входит съемная аппаратная клавиатура. Это второе поколение Juno Tab – первое вышло годом ранее и имело вдвое меньшие объемы RAM и ROM.

Самое слабое место

Главный недостаток Juno Tab 2 – это его центральный процессор, который разработчики зачем-то перетащили из первого поколения планшета. Новинка собрана на чипе Intel Celeron N5100 – это четырехядерное решение образца начала 2021 г., выдающее всего-навсего 1650 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 5. Процессор имеет 4 МБ кэша третьего уровня, частоту от 1,1 до 2,8 ГГц и предназначается для ноутбуков.

Фото: Juno Computers Нормального процессора нет, но есть аппаратная клавиатура, которая входит в стоимость

Слабость CPU разработчики попытались скомпенсировать скоростными памятью и SSD. Также они интегрировали в Juno Pad второго поколения улучшенный экран IPS на 11 дюймов с высоким разрешением 2K или 2160х1440 точек, матовым покрытием и яркостью 330 нит. Для сравнения, в первой итерации планшета использовалась IPS-панель на 10,1 дюйма с разрешением 1920х1200 точек.

Когда портов действительно много

Сэкономив на процессоре, создатели Juno Pad 2 не поскупились на проводные интерфейсы. Пользователям без всяких дополнительных док-станций доступны один полноразмерный USB 2.0 и сразу два USB 3.1, один из которых позволяет заряжать устройство и подключать к нему внешний дисплей с разрешением до 4096х2160 точек.

Фото: Juno Computers Портов у планшета в достатке

Несмотря на внушительный объем SSD с возможностью его замены в Juno Pad 2 есть слот под карты microSD. Также есть и другая частичка прошлого – миниджек для проводных наушников, тогда как для современных гарнитур предусмотрен Bluetooth 4.2. Зарядку планшета можно осуществлять не только по USB-C, но и по отдельному специально предназначенному разъему.

Доступ в интернет на планшете осуществляется только через модуль Wi-Fi – в данном случае 802.11ac, он же Wi-Fi 5, с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц. Поддержка сотовых сетей в Juno Tab 2 не реализована, но полноразмерный USB позволяет использовать классические внешние модемы там, где нет сетей Wi-Fi.

Аккумулятор и акустика

Juno Pad 2 укомплектован аккумулятором емкостью всего-навсего 2500 мАч – это вдвое меньше, чем в большей части современных смартфонов. Как пишет портал Liliputing, одного заряда хватает на 20 часов работы, но чудес не бывает, поэтому так долго планшет сможет продержаться лишь в режиме ожидания. В режиме активного использования он разрядится вчетверо быстрее, то есть за пять часов.

Фото: Juno Computers Про камеры разработчики тоже не забыли

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В Juno Pad 2 есть стереозвук – два динамика по 1 Вт каждый. Для общения голосом предусмотрен микрофон, а для фотографий и записи видео – камеры на задней панели, но производитель не раскрывает их характеристики. В стоимость планшета входит пластиковый корпус; металлический ему не полагается.

Размеры компьютера – 249х175х10 мм, масса – около 640 граммов. По словам экспертов Liliputing, целевая аудитория Juno Tab 2 – энтузиасты технологий, на популярность в широких массах его авторы не рассчитывают.