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Wildberries — один из первых маркетплейсов России, где можно купить новые моделей iPad Pro и iPad Air

Wildberries предлагает своим клиентам возможность приобрести самые последние модели iPad Pro и iPad Air с гарантированной доставкой в течение одного дня.

На Wildberries доступен ассортимент моделей iPad Pro и iPad Air, начиная от 72 тыс. руб. Компания сотрудничает только с официальными дистрибьюторами, поэтому оригинальное качество гарантировано. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Введение доставки новых моделей iPad Pro и iPad Air за один день является еще одним шагом нашего стремления улучшить доступ к инновационной технике и сделать онлайн-шопинг простым и удобным для наших клиентов», — отметил руководитель категории «Телеком» Иван Толпейкин.

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