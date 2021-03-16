Спецпроекты

Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео

, Текст: Эльяс Касми

На базе Linux-дистрибутива JingOS с интерфейсом, напоминающим iOS, выйдет планшетный компьютер JingPad A1. По характеристикам этот планшет не уступает iPad Pro, и его тоже можно укомплектовать стилусом и съемной клавиатурой с тачпадом. Сама JingOS базируется на Ubuntu и умеет запускать Android-приложения.

Linux-аналог Apple iPad

Компания Jingling, разработчик Linux-дистрибутива JingOS с интерфейсом в стиле Apple iOS, анонсировала свой первый планшетный компьютер JingPad A1 на его основе. По спецификациям и набору аксессуаров это будет Linux-конкурент планшета Apple iPad Pro 2020 в версии на 11 дюймов.

Сама Jingling называет JingPad A1 первым потребительским Linux-планшетом с экраном 2К+, поддержкой сотовых сетей LTE и 5G, а также первым планшетом на Linux со съемной клавиатурой и стилусом. Эти два аксессуара, как и в случае с современными планшетами Apple, не входят в комплект поставки – их придется приобретать отдельно. Клавиатура в данном случае включает шесть рядов клавиш и тачпад, а стилус поддерживает 4096 уровней нажатия.

Стоимость своего JingPad A1 и его аксессуаров Jingling не раскрывает. По информации портала Liliputing, цены станут известны в мае 2021 г., а предзаказы на планшет разработчик начнет принимать в марте-апреле 2021 г.

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JingPad A1 со съемной клавиатурой

Оформить заказ можно будет как на сам компьютер, так и на комплектации со стилусом, клавиатурой или обоими аксессуарами одновременно. Начало продаж предварительно запланировано на июнь 2021 г.

Самая важная составляющая

Среди прочих планшетов JingPad A1 выделяется в первую очередь своей операционной системой JingOS. Это Linux-дистрибутив, собранный на базе Ubuntu 20.04 образца апреля 2020 г., и его главная особенность заключается в интерфейсе, очень похожем на оболочку iOS и базирующемся на окружении KDE Plasma Mobile 5.2.

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Главный экран JingOS

В феврале 2021 г., как сообщал CNews, Jingling выпустила JingOS в версии 0.6 – это бета-версия, и ее можно скачать и установить почти на любое устройство. Система полностью функционирует, и разработчики собираются обновить ее до версии 0.8 до конца марта 2021 г. На момент публикации материала с сайта Jingling можно было скачать только версию 0.6. Вероятно, планшет JingPad A1 поступит в продажу с JingOS 1.0 – разработчики хотят выпустить ее не позднее июня 2021 г.

Первый взгляд на JingOS

По мере своего развития система получит собственный магазин приложений, но сроки его запуска разработчики пока не называют. В спецификациях планшета JingPad A1 отмечено, что система поддерживает Android-приложения.

Большой экран и много памяти

JingPad A1 получит современное аппаратное оснащение, что позволит ему конкурировать не только с iPad Pro 2020, но и с подавляющим большинством топовых Android-планшетов. Его характеристики открывает 11-дюймовый AMOLED-экран с соотношением сторон 4:3 и относительно тонкими рамками по всему периметру, за счет чего он занимает почти 90% площади лицевой панели.

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Спереди JingPad напоминает Pro-планшеты Apple

Спецификации дисплея включают разрешение 2368х1728 пикселей или 2К+ (Quad HD+) и охват цветового пространства NTSC на уровне 109%. Плотность пикселей в данном случае равна 266 точек на дюйм.

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Интеграция

В плане памяти JingPad A1 имеет лишь одну комплектацию. Тем не менее, в нее по умолчанию входят 6 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 128 ГБ. Поддержка карт памяти microSD в спецификациях не упоминается.

Процессор и питание

Основу JingPad A1 составляет некий восьмиядерный ARM-процессор, модель которого производитель пока не уточняет. Судя по параметрам, это точно не Qualcomm Snapdragon – есть вероятность, что планшет соберут на одном из последних чипов MediaTek.

CPU компьютера имеет два кластера ядер – в первом находятся четыре высокопроизводительных Cortex A75 на частоте до 2 ГГц, другой включает еще четыре ядра, но на этот раз Cortex A55, пиковая частота которых – 1,8 ГГц. Видеоподсистема процессора – это PowerVR GM9446 на частоте 800 МГц.

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Поддержка стилуса в планшете есть по умолчанию, но само перо - это опция

Работает планшет от аккумулятора 8000 мАч, и пока это все известные его характеристики. Время автономной работы, интерфейс и время подзарядки – обо всем этом производитель расскажет ближе к дате релиза.

Прочие спецификации

JingPad A1 весит около 500 граммов, а его толщина составляет 6,7 миллиметра. Для сравнения, 11-дюймовый iPad Pro 2020 имеет толщину 5,9 миллиметра и массу в пределах 471 грамма при наличии АКБ емкостью 7600 мАч, так что в этом плане разница между планшетами невелика.

Планшет поставляется с двумя фотокамерами – 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной, его корпус выполнен из пластика. Поддержка сотовых сетей четвертого и пятого поколений реализована в нем по умолчанию, то есть это не опция, но воспользоваться этой функцией получится далеко не в любой точке мира. К примеру, если с доступом к 4G особых проблем не возникнет, то 5G-сети будут полностью недоступны на 99,99% территории России ввиду почти полного их отсутствия в стране. CNews писал, что единственная сеть 5G, к которой могут подключиться обычные пользователи, действует пока только в Москве, и то далеко не на всей территории города. Она заработала в начале марта 2021 г..

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