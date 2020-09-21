Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Сервисная программа AppleCare+ приходит в Россию

Техника

Apple представила в России специальную программу AppleCare+, которая включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание. При покупке большей части устройств Apple предоставляется ограниченная гарантия и до 90 дней бесплатной поддержки (подробнее о действующей ограниченной годовой гарантии Apple). Если устройство отвечает соответствующим требованиям, можно приобрести программу AppleCare+.

Что входит в AppleCare+: международное покрытие: устройство, купленное в России, можно будет обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру; услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения, пользователь может обратиться на горячую линию Apple‬, где ему предложат подменное устройство на период ремонта; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройств, включая разбитый экран; для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе; любое поврежденное устройство, включая Mac, клиент сможет отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России; помимо гарантийного обслуживания, пользователям будет обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.

Программа Apple Care+ распространяется на все устройства Apple, представленные в России: iPhone; iPad (включая Apple Pencil и клавиатуру); Mac; iPod (включая наушники и USB-кабель); Apple Watch (включая магнитное зарядное устройство); Наушники AirPods и Beats.

Программа приобретается для конкретного устройства и привязывается к серийному номеру. Приобрести AppleCare+ возможно как в момент покупки техники, так и в течение 60 дней после.

Другие материалы рубрики

Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании

Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео»

В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom

У Microsoft Edge пропал «аппетит». Он перестанет пожирать память и ресурсы процессора

У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые

Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Техноблог

Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Показать еще

Наука

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра