Сервисная программа AppleCare+ приходит в Россию

Apple представила в России специальную программу AppleCare+, которая включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание. При покупке большей части устройств Apple предоставляется ограниченная гарантия и до 90 дней бесплатной поддержки (подробнее о действующей ограниченной годовой гарантии Apple). Если устройство отвечает соответствующим требованиям, можно приобрести программу AppleCare+.

Что входит в AppleCare+: международное покрытие: устройство, купленное в России, можно будет обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру; услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения, пользователь может обратиться на горячую линию Apple‬, где ему предложат подменное устройство на период ремонта; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройств, включая разбитый экран; для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе; любое поврежденное устройство, включая Mac, клиент сможет отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России; помимо гарантийного обслуживания, пользователям будет обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.

Программа Apple Care+ распространяется на все устройства Apple, представленные в России: iPhone; iPad (включая Apple Pencil и клавиатуру); Mac; iPod (включая наушники и USB-кабель); Apple Watch (включая магнитное зарядное устройство); Наушники AirPods и Beats.

Программа приобретается для конкретного устройства и привязывается к серийному номеру. Приобрести AppleCare+ возможно как в момент покупки техники, так и в течение 60 дней после.