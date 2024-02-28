«Яндекс Путешествия» открыли «Экстранет» для всех отелей

«Яндекс Путешествия» открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе — «Экстранету». Теперь любой отель, база отдыха или глэмпинг могут получить доступ ко всем возможностям «Яндекс Путешествий». Решение упростит доступ к многомиллионной аудитории сервиса для гостиниц, особенно региональных мини-отелей и глэмпингов. Пользователи же получат более широкий выбор и более точную информацию о номерах и услугах.

«Десятки тысяч гостевых домов, баз отдыха, глэмпингов и мини-отелей практически не автоматизируют продажи, но хотели бы размещать предложения для аудитории Яндекс Путешествий. Туристический бизнес уже готовится к летнему сезону, а наши пользователи активно планируют свой отдых. Поэтому мы рады, что смогли представить отельерам такое масштабное решение именно сейчас, — сказал Павел Алёшин, руководитель «Яндекс Путешествий». — Тренд на внутренний туризм увеличивает спрос на новые гостиницы — как в популярных регионах, так и в направлениях, которые пользователи только осваивают. Наша платформа для отелей значительно упрощает малому и среднему бизнесу выход на этот рынок. А от расширения выбора среди хороших и доступных отелей в итоге выигрывают главные клиенты — туристы. Поэтому мы продолжим инвестировать ресурсы в работу с отелями, в том числе в развитие технологичных решений».

Подключиться к платформе могут все представители гостиничного бизнеса, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для всех доступ бесплатный.

Регистрация не займёт много времени. Достаточно указать данные о гостинице, информацию о номерах и тарифах, загрузить фотографии и прописать правила отмены. После модерации отель появится в «Яндекс Путешествиях» и будет виден всем пользователям. Если какие-то условия изменятся, отельер сможет обновить информацию на платформе. С любыми вопросами поможет поддержка сервиса.

Ранее отели могли подключиться к «Яндекс Путешествиям» только через технических партнёров — менеджеров каналов. Этот вариант по-прежнему доступен.