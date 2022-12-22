Merlion стала дистрибьютором Multifactor

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Мультифактор», российским разработчиком программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке.

С декабря 2022 г. Merlion начинает предлагать своим партнерам программный продукт вендора – решение для многофакторной аутентификации, контроля доступа и единой точки входа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH, Windows- и Linux-инфраструктуры, корпоративных сайтов и систем, для входа в приложения. Multifactor легко встраивается в любой процесс и проверяет подлинность пользователей, используя наиболее современные и безопасные способы аутентификации. Решение включено в реестр российского ПО.

Multifactor несёт в себе выгоду и удобство для всех ролей сотрудников организации: сотрудники получают удобный инструмент, позволяющий им оставаться продуктивными. В отличие от аппаратного токена, в котором пользователь не видит для себя большой ценности и который может легко забыть или потерять, мобильный телефон с приложением для аутентификации всегда под рукой; менеджмент получает инструмент для обеспечения непрерывности и целостности бизнес-процессов; снижения издержек на ИТ-поддержку; оптимизации резервов под киберриск; обеспечения безопасности критических точек входа в инфраструктуру; для главного исполнительного директора (CEO) Multifactor – это повышение устойчивости бизнеса и построение доверия с различными сторонами: клиентами, партнёрами, инвесторами, потребителями, регулирующими органами; финансовый директор (CFO) оценит Multifactor как доступное решение для управления киберрисками, оптимизации резервов под киберриски и защиты критической информации; операционный директор (COO) с помощью Multifactor обеспечит непрерывность рабочих процессов, координацию предоставления доступов и управление процессом найма и увольнения сотрудников; инструменты для директора по безопасности (CSO) позволят обеспечить безопасность точек входа в инфраструктуру, повышение барьеров для злоумышленников, организацию безопасности удалённой работы и оптимизацию аудитов безопасности.

«Информационная безопасность в современном ИТ-ландшафте критически важна, поэтому мы уверены в востребованности решения Multifactor со стороны системных интеграторов. Они сейчас работают с клиентами и заказчиками, для которых обязательно использование отечественных продуктов, и в этом плане Multifactor удовлетворит все их потребности», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

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«Одним из ключевых векторов развития компании «Мультифактор» является активное взаимодействие с партнерами и формирование партнерского канала продаж. Благодаря опыту и экспертизе наших партнеров, заказчики всегда могут оперативно получить актуальную информацию о системе Multifactor, протестировать ее и внедрить. Начало сотрудничества с Merlion дает нам отличную возможность рассказать рынку о системе двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor», – сказал Роман Башкатов, коммерческий директор компании «Мультифактор».