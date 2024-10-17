Netwell стала официальным дистрибьютором решений RDP

Компания RDP, российский производитель интеллектуального оборудования для сетей высокоскоростной передачи данных, входящая в контур интегрированного провайдера цифровых услуг и решений «Ростелеком», подписала партнёрское соглашение с дистрибьютором высокотехнологичного оборудования Netwell.

Теперь решения RDP представлены в каталоге на сайте netwell.ru. В частности, там можно найти флагманские решения RDP — брокер сетевых пакетов (Network Packet Broker), — интеллектуальное сетевое устройство, предназначенное для распределения/зеркалирования трафика на устройства-анализаторы, — и CG-NAT, ориентированный на операторов продукт, способный решить вопрос нехватки адресов IPv4 при сохранении существующей инфраструктуры IPv4 и в перспективе плавной миграции на IPv6.

Netwell более 20 лет занимается дистрибьюцией решений мировых производителей и делает их продукты доступными на рынке России и СНГ. Сейчас компания активно поддерживает российских вендоров, не только поставляя оборудование, но и обучая своих инженеров каждой технологии, представленной в каталоге.

«Для RDP сотрудничество с таким крупным ИТ-дистрибьютором, как Netwell, безусловно, означает начало нового этапа плодотворных партнёрских отношений, – сказал старший менеджер по продажам RDP Сергей Шавров. – Компетентность экспертов Netwell и глубокие знания менеджеров и технических специалистов RDP помогут обеспечить конечным заказчикам наилучший уровень экспертизы, необходимой для подготовки оптимальных решений, а также позволит обеим компаниям достичь успехов в покорении новых вертикалей бизнеса».