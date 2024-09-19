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МТС: спрос на виртуальные рабочие места для удаленной работы в России за год вырос в 1,7 раза

Закупки российскими компаниями виртуальных рабочих мест (VDI) в облаке МТС Web Services (MWS) во II квартале 2024 г. выросли в 1,7 раза год к году. Чаще всего сервисом пользуются ритейлеры и представители сфер информации и связи. Об этом рассказал руководитель направления VDI МТС Web Services Сергей Романенко.

VDI позволяют компаниям создавать для своих сотрудников виртуальные компьютеры в облаке. Работники могут подключаться к ним по специальным каналам связи из любой точки страны. При этом все данные, с которыми работают сотрудники, остаются в защищенном периметре облака, что позволяет минимизировать утечки данных и повышает надежность ИТ-систем компании. Также VDI позволяет сотрудникам компании работать с программами, которые требуют больших вычислительных мощностей, без необходимости закупать дорогостоящее оборудование, так как все вычислительные процессы происходят в облаке.

Чаще всего виртуальные рабочие места используют компании из сферы ритейла. На них приходится 28% клиентов MWS, использующих данный продукт. Еще 20% компаний представляют сферу информации и связи. Технология также пользуется популярностью у предприятий из финансовой и страховой отраслей, логистики и обрабатывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сильнее всего спрос на VDI вырос в сфере обрабатывающей промышленности – более чем в пять раз, следом идет ритейл – прирост в 2,7 раза. В 2,1 раза выросло потребление виртуальных рабочих мест в облаке MWS в сфере информации и связи.

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Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-3 по уровню использования виртуальных рабочих мест в облаке вошла Свердловская область.

«Виртуальные рабочие места позволяют компаниям увеличить сохранность данных, с которыми работают сотрудники, и надежность собственных ИТ-систем за счет размещения их в защищенном периметре облака. Использование VDI также повышает гибкость бизнеса при найме новых сотрудников, так как под каждого нового работника нет необходимости закупать дополнительное оборудование. Сочетание этих факторов и приводит к значительному росту рынка VDI в России», - сказал руководитель направления VDI МТС Web Services Сергей Романенко.

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