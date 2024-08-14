Cloud4Y предоставил инфраструктуру и виртуальные рабочие столы компании «ЛитСнаб»

Cloud4Y предоставил инфраструктуру и виртуальные рабочие столы компании «ЛитСнаб».

«ЛитСнаб» — молодая компания, которая специализируется на поставках шумоизолирующего материала и другой продукции для ремонта и строительства. К облачным провайдерам обратилась с целью быстрого выхода на рынок и получения стабильно работающей, отлаженной ИТ-инфраструктуры без существенных единовременных расходов.

Облачные платформы удобны тем, что позволяют в нужный срок развернуть полноценное рабочее окружение, доступное с любого устройства. В случае с «ЛитСнаб» требовались удалённые рабочие столы для сотрудников, которые могут работать как в офисе, так и на объекте. Технические специалисты провайдера помогли определить технические характеристики виртуальных машин для сотрудников и развернули инфраструктуру в облаке Cloud4Y. Ресурсы предоставляются по модели IaaS.

В настоящее время сотрудники «ЛитСнаб» работают с привычным софтом на виртуальных машинах с гарантированной производительностью и доступностью. Использование удаленных рабочих столов позволила «ЛитСнаб» повысить скорость работы с клиентами и обеспечить надлежащий уровень защиты данных.