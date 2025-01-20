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МТС и MWS запустили сегмент виртуальной инфраструктуры в модульном ЦОДе «Федоровский»

МТС и «МТС Web Services» (MWS) запустили сегмент виртуальной инфраструктуры в модульном ЦОДе «Федоровский» в Ленинградской области. Новый кластер предназначен для размещения ИТ-систем компаний, требующих больших вычислительных мощностей. Также на базе новой инфраструктуры будут предоставлять ключевые облачные технологии MWS.

Новый сегмент увеличил облачные мощности в дата-центра в Ленобласти более чем на треть. В кластере можно будет развернуть любые высоконагруженные системы бизнеса: от систем управления предприятием до сайтов с миллионами посетителей ежедневно. В будущем на платформе реализуют ключевые облачные сервисы, такие как резервное копирование, объектное хранилище, виртуальные рабочие места или офисное ПО.

«Облако позволяет компаниям сэкономить время на размещении заказов на оборудование, его логистику и монтаж, а значит, ускорить запуск новых проектов. Виртуальная инфраструктура поднимается за минуты, у бизнеса есть возможность увеличивать или уменьшать её объём в зависимости от потребности и более гибко управлять своими тратами в целом. Это означает, что если предприятие использует меньше вычислительных мощностей, чем рассчитывало, то его серверы не простаивают, а если — больше, нет необходимости ждать новых поставок. Это приводит к росту спроса на виртуальную инфраструктуру у российских компаний. Согласно исследованию MWS, в 2024 г. отечественный рынок облаков вырос на 32%. Чтобы удовлетворить растущий спрос заказчиков, мы регулярно расширяем нашу виртуальную инфраструктуру. Кластер в «Фёдоровском» стал уже 15 зоной доступности облачных сервисов MWS», — отметил директор по продуктам «МТС Web Services» Михаил Тутаев.

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Безопасность

Ранее дата-центр оснастили облаком с графическим ускорителем (GPU) для обучения искусственного интеллекта. С помощью этой технологии можно быстро обучать ML-модели и обрабатывать большие информационные массивы, например, изображения или видео; производить сложные научные вычисления или создавать 3D-модели. Это особенно важно для задач, связанных с анализом больших данных, разработкой нейросетей, исследованиями и проектированием.

Все модули ЦОДа в поселке Федоровское соответствуют признанным мировым стандартам (сертификат надежности Tier 3) и оснащены энергоэффективными системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением.

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