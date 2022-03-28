«Базис» готов заменить ушедших с рынка западных провайдеров ПО

Российский «Базис» готов помочь в замещении покидающих рынок сервисов Microsoft, VMWare и Citrix в области услуг виртуализации и облачных хранилищ. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

В связи с уходом с отечественного рынка крупных международных провайдеров программного обеспечения наблюдается увеличение спроса на российское ПО. Иностранные провайдеры, Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, Autodesk и SAP, занимали значительную долю рынка – до 90%. Теперь же у локальных игроков появился простор для роста. Только VMware занимал около 95% рынка отдельных услуг виртуализации. Решения компании использовали 400 крупнейших компаний России, в том числе из госсектора – SberCloud «Сбера», «Аквариус» и «Гособлако». Всего по оценке iKS-Consulting, в 2021 г. объем российского облачного рынка составил около 130 млрд рублей.

На фоне этого отечественные производители программного обеспечения для построения облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации – «Тионикс», Digital Energy и «Скала Софтвер» – заявили об объединении продуктовых линеек и команд разработки в совместное предприятие, которое под брендом «Базис» сможет обеспечить весь спектр ИТ-решений и заместить сервисы зарубежных провайдеров.

«С уходом зарубежных провайдеров многие потребители облачных услуг просто перевели ПО в закрытый режим работы и потеряли возможность получать обновления. В отсутствие возможности заключить договор на продление услуг обслуживания или получения обновлений такое ПО довольно быстро потеряет эффективность. Поэтому нужны свои решения, с актуальными обновлениями и системой сервисного обслуживания», – отметил Иван Ермаков, заместитель директора по развитию бизнеса «Базис».

По словам Ермакова, объединение решений трех производителей усилит позиции каждого из ИТ-продуктов «Базис». PaaS- и IaaS-решения (PaaS, Platform as a Service, – платформа как услуга; IaaS, Infrastructure as a Service, – инфраструктура как услуга) нового бренда смогут удовлетворить значительную долю потребностей корпоративного и государственного секторов в облачных услугах и виртуализации в кратчайшие сроки.

«Наша компания предоставляет не просто отдельные продукты, “Базис” – это полноценная экосистема из нескольких продуктов, единая система управления, которая покрывает сегменты и IaaS и PaaS. Мы готовы заменить решения VMware, Nutanix, Microsoft Azure Stack, Citrix, и многих других больших вендоров. Переход на отечественное ПО гарантирует долгосрочную стабильность работы всех сервисов. Кроме того, представляя объединение крупнейших отечественных поставщиков – “Ростелекома”, Yadro, GS Invest/Rubytech, “Базис” имеет достаточно компетенций и потенциала к масштабированию, чтобы справиться с освоением того огромного спроса, который появился сейчас, в кратчайшие сроки», – добавил Иван Ермаков.

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Помимо замещения, «Базис» готов предложить и новые продукты сверх тех, что поставляли те же VMware, – такие как динамическая инфраструктура, devops как сервис и др. В компании также отметили, что использование отечественного ПО будет иметь и прямую макроэкономическую пользу – поможет не уронить тарифы на ИТ-продукты и услуги, а также обеспечить работой большое количество специалистов.

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«Базис» (СП «Облачная платформа») — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП компаниями «Ростелеком», Yadro и GS Invest/Rubytech.